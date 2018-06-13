Başkan Güven: Yaparsa Yine Ak Parti Yapar

- "Birlik, AK Parti birliğidir"

‘’Yaparsa AK Parti yapar’’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Karaköprü’de düzenlenen mahalle mitinginde yüzlerce vatandaş ile buluştu.AK Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi Emine Şaha Aslan’ın Karaköprü ilçesine bağlı Çıralı mahallesinde düzenlediği mahalle mitingine katılan Bakan Fakıbaba ve Başkan Güven, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye 24 Haziran seçiminde destek istediler.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve eşi Filiz Cevheri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın eşi Gül Fakıbaba, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci’nin de katıldığı miting de Fakıbaba ve Güven vatandaşlara hitap etti.Bakan Fakıbaba burada yaptığı konuşmada, muhalefetin sürekli konuştuğunu, AK Parti'nin ise iş yaptığını ifade ederek, halkın bu işleri yakından takip ettiğini ve gördüğünü anlattı.Katılımcılardan seçim için destek isteyen Fakıbaba, Meclise güçlü bir şekilde gitmeleri gerektiğine işaret ederek, "Eğer güçlü gitmediğimiz takdirde emin olun Sayın Cumhurbaşkanımızın elini kolunu bağladığımız gibi Şanlıurfa'nın da elini kolunu bağlamış oluruz. Yani Meclise 14 kişiyle gittiğimizde farklıdır, 1-2 kişiyle gittiğimizde farklıdır. Birlikten kuvvet doğar. Birlik, AK Parti birliğidir, AK Parti yapar, yönetir." ifadelerini kullandı.AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ise 24 Haziran’ın Türkiye’nin geleceği ve istikrarı açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Güçlü Türkiye ve Güçlü Meclis için 24 Haziran’ın çocuklarımızın geleceği için dönüm noktası olduğunu bildiren Güven ‘’Değerli Şanlıurfa halkıda bunun bilincinde. Seçim ziyaretlerimiz de vatandaşlarımızın partimize teveccühümüzün büyük olduğunu görüyoruz. 24 Haziran’a doğru ilerlerken partimize ve Cumhurbaşkanımıza olan güven, inanç, ilgi devam ediyor. Vatandaşlarımız ‘’Yaparsa yine AK Parti yapar’’ diyor’’ dedi.