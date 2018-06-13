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Bu haber 13 Haziran 2018 20:12:19 Tarihinde eklenmiştir.

Şeyh Zeliha Mahallesinden Saadet Partisine Destek

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Şeyh Zeliha Mahallesinden Saadet Partisine Destek

İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aziz Badıllı tarafından Şeyh Zeliha Mahallesinde gerçekleştirilen programa Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Saadet Partisi Milletvekili Adayları Hüseyin Dolap, Av. Davut Küçük ve İş Adamı M. Şükrü Yıldırım Haliliye İlçe Başkanı Halil İbrahim Geylan, SKM Başkanı Hüseyin Bakırcı, İl Tanıtma Başkanı Salih Şipak,ve çok sayıda partili katıldı.

Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Mahalle sakinlerine yönelik yaptığı konuşmada Saadet Partisi iktidarında insanların refah düzeyinin yükseleceğini ve halkın huzur içerisinde yaşayacağının altını çizdi.

Yanmaz yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede duracağız. Mahallelere, belediyelere, üniversitelere bölgelere hizmet götürürken kesinlikle ayrımcılık yapmayacağız.
Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı hizmetten mahrum bırakmayacak ve hiç kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmayacağız. Sözün kısası kutuplaşmaya kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Bugün ne yazık ki en önemli problemimiz kutuplaşmadır.

Farklı düşüncedeki insanlar, çocuklarının birbiriyle oyun oynamasını bile istemiyorlar. Biz kesinlikle bunu ortadan kaldıracağız. Saadet iktidarında her türlü kutuplaşmayı ortadan kaldıracağımız gibi, kucaklaşmayacağımız kimse kalmayacak. Devlet küfürle ayakta durur ama zulümle ayakta duramaz.

Devletin bekası da, milletin bekası da adalet ile tesis edilebilir ancak. İdare ve iradede temel ölçümüz her zaman hukukun üstünlüğü olacaktır. Tüm iş ve icraatlarımız hukuk norm ve ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Hukuk istisna gözetilmeksizin devletin bütün organları üzerinde egemen kılınacaktır.

Ekonomik durumumuza temas etmek istiyorum. Bugün tatbik edilen ekonomik politikasının adı rant politikasıdır. Rant ekonomisiyle ülke yönetiliyor. Vergi, zam, faiz, düşük ücret ve düşük taban fiyatları vasıtasıyla halkın sahip olduğu bütün imkanlar elinden alınmaktadır. Milli kuruluşlar yabancı ve yerli tekellere haraç mezat satılmış ve hala da satılmaya devam etmektedir.

Geldiğimiz bu noktada, bu topraklar üzerinde parayı Lidyalılar icat etmiş, vergiyi Sümerler, verginin vergisini ise ülke olarak biz bulmuşuz. Artık nerede ise soluduğumuz havadan dahi vergi alınacaktır. Geçmişte sudan bile denebilirdi de, sudan zaten artık vergi alınıyor.” dedi.
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