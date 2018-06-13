Başkan Peltek,Müjdeyi Verdi...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) üye ve munzam aidat borçlarına "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun" kapsamında yeniden yapılandırma imkânı getirildi. Oda üyeleri, geçmiş dönemlere ait borçlarını gecikme zammı olmaksızın Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde ödeyebileceği gibi, ilk taksiti Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere 6 eşit taksitle de ödeyebilecek.

Aidatlarını ödeyememiş üyeler için yeniden yapılandırmanın önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı, söz konusu kanuna göre odamız üyelerinin Üye Aidatı ve Munzam Aidatları için yeniden yapılandırma imkânı getirildi. Ekonomik olarak zor günler geçiren üyelerimiz için önemli bir fırsat doğdu. Bu minvalde Oda üyelerimiz, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ŞUTSO Mali İşler Birimi'ne başvurarak yeniden yapılandırmadan faydalanabilecektir” dedi.

Buna göre ŞUTSO üyeleri, geçmiş dönemlere ait Üye Aidatı ve Munzam Aidat borçlarını gecikme zammı olmaksızın, 31 Temmuz 2018'e kadar ŞUTSO Mali İşler Birimi'ne başvurarak tek seferde ya da ilk taksiti Temmuz 2018'de başlamak üzere 6 eşit taksitle ödeyebilecek.