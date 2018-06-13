Urfa'da,İşçi servisi devrildi: 5 yaralı

Urfa-Mardin Karayolunda işçileri taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.Kaza, Urfa-Mardin Karayolun üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde M.K'nın yönetimindeki 80 GN 447 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada, midibüste bulunan 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarlaMehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.