Urfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, yaralandı.Kaza, Haliliye ilçesi Emniyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesai bitiminde iş yerinden eve dönen M.Y (33) yönetimindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle yaralanan M.Y, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan M.Y 'nin (33) ,sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.