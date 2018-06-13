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Bu haber 13 Haziran 2018 01:56:26 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlurfa Seçimlere Hazır!

24 Haziran 2018 Tarihinde yapılacak 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için güvenlik konularının değerlendirildiği toplantılar kapsamında, siyasi parti temsilcileri Şanlıurfa Valiliğinde ikinci kez bir araya geldi.

Şanlurfa Seçimlere Hazır!

24 Haziran 2018 Tarihinde yapılacak 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için güvenlik konularının değerlendirildiği toplantılar kapsamında, siyasi parti temsilcileri Şanlıurfa Valiliğinde ikinci kez bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, seçim güvenliği konusunda alınan tedbirler, parti temsilcileri ile ikinci kez değerlendirildi.

Seçimlerin, seçmenin hiçbir baskı altında kalmadan tercihlerini yapabilmelerini sağlayacak güven ortamında gerçekleşmesi için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını belirten Vali Erin, “Yapılacak seçimlerin ülkemize ve Şanlıurfa’ya hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Adaylar açıklandıktan sonra seçimlere yönelik propaganda faaliyetlerinin başladığını ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını kaydeden Vali Erin, daha önceki toplantılarda alınan kararlara riayet etmelerinden dolayı siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti.

Seçim takviminin açılmasından itibaren seçimlerin güvenli bir ortamda, seçmen tercihinin özgür şekilde sandığa yansıması için toplantılar yaptıklarını ve güven içinde bir seçim gerçekleşmesi için tedbirler aldıklarını hatırlatan Vali Erin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve tüm illerde faaliyet gösteren Seçim Koordinasyon Merkezi’nin Şanlıurfa’da da 24 saat esasına göre görev yaptığını hatırlattı.
Şehir merkezinden en ücra yerleşim birimine kadar seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi için her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını ifade eden Vali Erin, Türkiye’de seçimlerin oldukça büyük bir disiplin altında gerçekleştiğini, sonuçların birkaç saat içerisinde belirlendiğini belirterek, “Seçimlerin şüpheye mahal vermeyecek şekilde gerçekleşmesi için devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Seçimlerde görev alan kamu görevlileri ve partililer, şeffaf ve demokratik bir seçim gerçekleşmesi için zaten önemli bir tecrübeye sahipler. Biz de hem kamu idaresi, hem siyasi partiler olarak bir araya gelerek olası riskleri tekrar gözden geçirmek, alınacak tedbirleri değerlendirmek istedik. Katılım sağlayan parti temsilcilerimize ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyor, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
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