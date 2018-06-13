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Bu haber 13 Haziran 2018 01:53:06 Tarihinde eklenmiştir.

Wolfteam'dan,Urfa Müjdesi...

12.000 yıllık tarihi olan Göbekli Tepe, Wolfteam'e ekleniyor

Wolfteam'dan,Urfa Müjdesi...

Geride bıraktığımız haftasonu Wolfteam'in Asus Wolfteam Türkiye Kupası 2018 turnuvasının Gaziantep ayağı gerçekleşti. Bizim de yerinde takip ettiğimiz ve büyük bir kalabalığın izlediği Gaziantep ayağının kazananı ise JesterOf takımı oldu.

Gaziantep Turnuvası’nda şampiyon JesterOf oldu

Tabi turnuva detaylarına girmeden önce Wolfteam ile ilgili oldukça önemli olan bir gelişmeden de bahsetmek istiyorum. Oyuna dönem dönem Türk ezgileri ve değerlerinin yansıdığını görüyoruz. Nitekim son dönemde Ramazan ayının gelmesine özel olarak oyuna bazı özel içerikler de eklenmişti. Yapılan güncelleme ile birlikte oyuna 2 harita, 2 yeni karakter, pek çok yeni silah ve aksesuar eklenmişti. İşte Wolfteam ekibi önümüzdeki aylarda ise bizi çok daha yakından ilgilendiren bir güncelleme ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çünkü Şanlıurfa'da yer alan ve 12.000 yıllık bir tarihi olan Göbekli Tepe Tapınağı'nın Wolfteam'e ekleneceği belirtildi.
12.000 yÄ±llÄ±k tarihi olan GÃ¶bekli Tepe, Wolfteam'e ekleniyor
Şimdi öncelikle bu Göbekli Tepe'nin tarihinden biraz bahsedelim. Geçtiğimiz haftasonu Netmarble Türkiye'nin konuğu olarak Gaziantep'e gittik. Burada hem Gaziantep hem de Şanlıurfa'nın tarihi ve turistlik yerlerini gezme imkanına eriştik. Özellikle her 2 şehrimizde de bulunan müzelerin kesinlikle görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yolunuz o tarafa düşerse hem Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'ni hem de Gaziantep'te yer alan Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezmelisiniz. Her 2 müzenin de Avrupa standartlarında olduğunu ve çok önemli eserler barındırdığını hatırlatmak istiyorum.

Gelelim Göbekli Tepe'ye. Wolfteam'e önümüzdeki aylarda harita olarak eklenecek olan Göbekli Tepe, tarihi anlamda da oldukça önemli bir yere sahip. Şanlıurfa'nın 22 km kuzey doğusunda bulunan Örencik Köyü yakınındaki bu tapınak, biraz da şans eseri keşfedilmiş. Köy mezarlığında yapılan bir defnetme sırasında keşfedilen Göbekli Tepe, tam 12.000 yıllık bir tarihe sahip. Buranın bu kadar önemli olmasındaki en büyük etken ise insanların yerleşik hayata geçmeden önce bile tapınakları inşa ettiklerini göstermesi. Bu nedenle de en eski ibadet yeri olarak kabul görmüş durumda.

İşte bu kadar önemli olan ve henüz %15 gibi bir kısmı açığa çıkarılan Göbekli Tepe, aynı zamanda hayvanların evcilleştirilmeye başlamasına işaret eden bulgularla da dolu. Topraklarımız üzerindeki tarihin en önemli noktalarından birisi olan bu gölgenin bir oyuna eklenmesi de bu sebeple oldukça önem teşkil ediyor. Bu bağlamda oyunun Kore ekibi, ülkemize gelerek Göbekli Tepe üzerinde gerekli çalışmaları ve keşifleri de yapmışlar./merlininkazani
12.000 yÄ±llÄ±k tarihi olan GÃ¶bekli Tepe, Wolfteam'e ekleniyor
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Kültür
Wolfteam'dan,Urfa Müjdesi...
Wolfteam'dan,Urfa Müjdesi...
12.000 yıllık tarihi olan Göbekli Tepe, Wolfteam'e ekleniyor
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