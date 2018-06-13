Urfalı Vekil,Tele1 Ekranlarında Oy Oranı Verdi

CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Mahmut Tanal, TELE1 ekranlarında Ayşegül Doğan'a konuk oldu. Tanal, 24 Haziran baskın seçimlerine dair değerlendirmede bulundu. Tanal, ''Millet İttifakı 317-320 vekil çıkaracak'' dedi.CHP'li Mahmut Tanal TELE1 ekranlarında 24 Haziran baskın seçimleriyle ilgili konuştu. Tanal, Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu kaybedeceğini söylerken cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turda ise herkes ikinci 'Karaoğlan' vakasına hazır olsun dedi.Tanal'ın konuşmasından satır başları: