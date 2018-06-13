Urfalı Vekil,Tele1 Ekranlarında Oy Oranı Verdi

CHP'li Mahmut Tanal TELE1 ekranlarında 24 Haziran baskın seçimleriyle ilgili konuştu. Tanal, Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu kaybedeceğini söylerken cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turda ise herkes ikinci 'Karaoğlan' vakasına hazır olsun dedi.
Tanal'ın konuşmasından satır başları:
- ''Eğer Ankara'ya girişler normal bir şekilde yapılsaydı. Ankara Garı Katliamı yaşanmazdı.
-Bugüne kadar Ankara'daki en ufak toplantıda Ankara'daki il ve ilçelerden dahi ne kadar giriş varsa arama yapılır. Ama gelin görün ki Ankara Garı Katliamı günü hiçbir arama yapılmamıştır. Burada ihmal mi var, ne derseniz deyin.
- Erken seçim kararı alındıktan sonra bütün yetkiler siyasi iktidara devredilmiştir. Neden seçimden sonraya vaat veriyorsun. Bugün çıkarsana, bütün yetkiler sen de
- 1000 TL emekli maaşı ikramiyesi vereceğim dedi. O 1000 lirayı da vermiyor
- İnce geyik yapıyor diyor. Siz KPSS sınavlarının hepsini ücretle yapıyorsunuz. Bir yıl içersinde 80-90 puan alanları atamıyorsunuz. Muharrem İnce ben bu kişileri atayacağım diyor. Bunun neresi geyik?
- Fabrika sahibi fabrikayı kapatıyor. Para sahibi fabrika açmıyor. Bunlar olmayınca üretim olmuyor. Türkiye'de en fazla cezaevi arttı.
-AKP 2002'de iktidara geldiğinde 102 bin tutuklu vardı. Şimdi ise 260 bin üzerinde tutuklu var
-Siz eğer bir ülkede tarafsız yargı kurarsınız. O ülkede vatandaşın saygısı artar
-Vatandaşın hak ve özgürlükleri AKP'nin teminatı altında olmayacak
-Millet ittifakı en az 317-320 vekil çıkaracağı tahmini yapıyoruz. Cumhur ittifakı 300'ün altında kalıyor. Birinci turda temennim İnce'nin çıkmasıdır. Birinci turda cumhurbaşkanı seçilemeyecek. Ama ikinci turda herkes yeni bir Karaoğlan vakasına hazır olsun
-Tuzla Evliya Çelebi Ortaokulu müdür yardımcısı, İnce'nin Kadıköy mitingiyle ilgili tweet atmıştı. Bu müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundum. Aynı zaman da MEB'e bir an önce öğretmenlikten alınması için müracatta bulundum. Bu kişi aynı zamanda seçimlerde sandık görevlisiymiş. Bunun için de hemen görevden alınmasına dair başvuru yaptım''
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