Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 13 Haziran 2018 01:43:45 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Türkiye’nin İlk On Şehri Arasında...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ramazan ayı münasebetiyle ikinci kez gittiği Siverek’te, sabaha kadar süren toplantısında yüzlerce kişiyi dinledi.

Şanlıurfa Türkiye’nin İlk On Şehri Arasında...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ramazan ayı münasebetiyle ikinci kez gittiği Siverek’te, sabaha kadar süren toplantısında yüzlerce kişiyi dinledi.

Ramazan ayı boyunca çalışmalarını gece gündüz sürdüren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, önceki akşam Siverek’te kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Hafta içi gerçekleşen Siverek ziyaretinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Vali Erin, daha geniş bir katılımla gerçekleşecek kanaat önderleriyle buluşma için gittiği Siverek’te ilk önce Siverek Kaymakamlığını ziyaret etti. Siverek Kaymakamı Metin Demirel ile bir değerlendirme toplantısı yapan Vali Erin, ardından Siverek kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Göreve başladığı günden bu yana tüm ilçelere, mahallelere ziyaretler gerçekleştirdiğini bu amaçla Siverek’e de ziyaretler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Vali Erin, nüfusu Türkiye’nin bir çok ilinden daha büyük olan Siverek’e diğer ilçelerden daha çok zaman ayırmak zorunda olduklarını kaydetti.
Kanaat önderleriyle buluşmasında, ülkemizin ve özellikle bölgemizin çok zorlu bir süreçten geçtiğinin altını çizen Vali Erin, Türkiye’nin bölgesinde söz sahibi bir ülke olmaya başladığını, dünyanın hızla gelişen ekonomileri arasında adından söz edilmeye başladığını ifade ederek, böylesi bir süreçte uluslar arası arenada siyasi, ekonomik ve askeri gelişmelere dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, emperyalizmin cehenneme çevirdiği bir coğrafyada dik durabilmesinin, hürriyet ve bağımsızlığını koruyabilmesinin önemine işaret eden Vali Erin, “Tüm dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen malum devletlerin emperyalist amaçlarına hizmet eden hesapları bozan, planlarını ters çeviren bir Türkiye Cumhuriyeti var” dedi.

Emperyalist güçlerin planlarını bozan bir Türkiye’nin, batılı zihniyet tarafından kabul edilemediğini, bu sebeple çeşitli plan ve operasyonlarla Türkiye’yi zayıflatmaya, güçsüz düşürmeye, iç karışıklık çıkarılmaya çalışıldığına işaret eden Vali Erin, “Türkiye Cumhuriyeti, 40 yıla yakın zamandır terör belası ile bu yüzden uğraşıyor. Onbinlerce insanını bu yüzden kaybetti. Milyarlarca dolar para terörle mücadeleye bu yüzden harcandı. Türkiye’nin terör sorununa da son noktayı koyarak önüne bakacağını gören zihniyet, denediği her türlü plan boşa çıkınca şimdi de ekonomik operasyonlarla Türkiye’yi zayıf düşürmeye çalışıyor. Ancak, milli birlik ve beraberliğimiz, birbirimize olan saygı sevgimiz ile bunun da üstesinden geleceğimizi biliyoruz” diyerek, her türlü kışkırtma ve ayrımcılığa karşı birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Türkiye’de ve Şanlıurfa’da son 15-20 yılda gerçekleşen ekonomik rakamlardan da bahseden Vali Erin, “Şanlıurfa son 15 yıldır yıllık ortalama 1 milyar TL, yani bir katrilyonluk kamu yatırımı alıyor. Bu yatırım rakamı ile Şanlıurfa Türkiye’nin ilk on şehri arasında. Tabi bu yatırımlardan nüfusu itibariyle en çok faydalanan ilçemiz de Siverek’tir” dedi.

Siverek’in, zorlu bir coğrafya olduğunu ancak Sivereklilerin devletine olan bağlılıklarını da bildiklerini kaydeden Vali Erin, “Siverek, geçmişinden bugüne taşıdığı medeniyet anlayışıyla, insanların ortak değerler etrafında saygıyla bir araya geldiği mümtaz şehirlerimizden biri. Değerlendirilmeyi bekleyen çok büyük tarım, hayvancılık ve turistik değerleri var. İl olmayı çoktan hak etmiş bir şehir olan Siverek’in bu değerlerini ekonomiye kazandırmak, genç nüfusunun başta eğitim olmak üzere sorunlarını çözmek, istihdam olanakları sağlamak için enerjimizi sarfetmek zorundayız” diye konuştu.
Sabah saatlerine kadar devam eden buluşmada, Siverekli kanaat önderlerinin sorularını cevaplayarak istişarelerde bulunan Vali Erin, böyle bir buluşmayı organize eden Siverek Kaymakamlığına ve Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Vali Erin’in Siverekli kanaat önderleri ile buluşmasına Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da eşlik etti. 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Başkan Peltek,Müjdeyi Verdi...
Başkan Peltek,Müjdeyi Verdi...
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) üye ve munzam aidat borçlarına "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun" kapsamında yeniden yapılandırma imkânı getirildi. Oda üyeleri, geçmiş dönemlere ait borçlarını gecikme zammı olmaksızın Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde ödeyebileceği gibi, ilk taksiti Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere 6 eşit taksitle de ödeyebilecek.
Şanlıurfa Türkiye’nin İlk On Şehri Arasında...
Şanlıurfa Türkiye’nin İlk On Şehri Arasında...
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ramazan ayı münasebetiyle ikinci kez gittiği Siverek’te, sabaha kadar süren toplantısında yüzlerce kişiyi dinledi.
Urfa'da Eğitime,900 Bin Liralık Destek...
Urfa'da Eğitime,900 Bin Liralık Destek...
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, eğitimde destek çağrısına yanıt veren Şanlıurfalı hayırsever Necati Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol gereği üç okula isimlerini verme karşılığında 900 bin TL bağışta bulunacak.
Halfeti'ye Aylık 1 Milyon Tl Sıcak Para Akacak
Halfeti'ye Aylık 1 Milyon Tl Sıcak Para Akacak
HALFETİ GÖÇ VEREN İLÇEDEN, GÖÇ ALAN İLÇE OLUYOR. İLÇENİN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK OLAN TEKSTİL ATÖLYESİ AÇILDI. BAKAN FAKIBABA: HALFETİ TEKSTİLİN MERKEZİ OLACAK. KAYMAKAM ALBAYRAK: İLÇEMİZİN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK.
'Urfa İçin,Tüm İmkanlarımızı Seferber Edeceğiz'
'Urfa İçin,Tüm İmkanlarımızı Seferber Edeceğiz'
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Eyyüpoğlu,Müjdeyi Verdi...
Eyyüpoğlu,Müjdeyi Verdi...
2017 yılı içingeriye kalan pamuk ve hububat desteklemeleri bu akşam mesai bitimiyle TC kimlik numarasının son hanesine göre oluşturulan takvim ile Ziraat Bankası ATM’leri ve şubelerinde yapılacak. Müjdeyi veren Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ‘destekleme ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesi yapılması çiftçimiz için ayrı bir bayram sevinci oldu. Bu konuda yoğun çaba harcayan hükümetimize, Bakanlığımıza ve Tarımsal Destekleme Daire Başkanı Sayın Müslüm Beyazgül’e ve şahsında tüm bürokratlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.’Dedi.
Vali Erin'den,Ceylanpınar ve Harran Müjdesi...
Vali Erin'den,Ceylanpınar ve Harran Müjdesi...
Birecik’te gerçekleştirilen açılış ve temel atma törenlerinde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik’te 2018-2019 döneminde 1 Milyar 646 Milyon liralık yatırım yapılacağını söyledi.
Bakan Azarladı,34 Milyon...
Bakan Azarladı,34 Milyon...
Genç çiftçi projesi kapsamında çiftçilere dağıtılacak olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satın alınmasına yönelik şaibe iddiaları giderek artıyor.
'Urfa'nın Sorunlarının Çözümü,Bizde..'
'Urfa'nın Sorunlarının Çözümü,Bizde..'
Saadet Partisi 1. Sıra Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Duru Tv’de Mehmet Canbeyli’nin konuğu oldu. Yanmaz, Şanlıurfa’nın sorunlarını iyi bildiğini ve çözümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Saadet Partisi iktidarı ile çözüme kavuşturulacağını söyledi.
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...
Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Cemal Demir, vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını söyledi.
"Şanlıurfa, Türkiye'nin Lokomotifi Olabilecek Bir Şehir"
Ramazan ayı boyunca iftarını şehir merkezi, ilçe ve köylerde vatandaşlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi aileleri, güvenlik güçleri ile yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in Ceylanpınar programı oldukça yoğun geçti.
Urfalı Vekil Araştırılmasını İstedi;Kimler Kazandı?
Urfalı Vekil Araştırılmasını İstedi;Kimler Kazandı?
Mahmut Tanal, “Döviz artışında kimler para kazandı? Kuşlar bir yere haber verdi mi? Kimler dolar aldı, araştırılsın” dedi.
Başkan Peltek,Müjdeyi Verdi...
Başkan Peltek,Müjdeyi Verdi...
Urfa'da,İşçi servisi devrildi: 5 yaralı
Urfa'da,İşçi servisi devrildi: 5 yaralı
Urfa'da Feci Kaza;1 Yaralı
Urfa'da Feci Kaza;1 Yaralı
Şanlurfa Seçimlere Hazır!
Şanlurfa Seçimlere Hazır!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 22°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:10
Güneş
04:57
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:54
Yatsı
21:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿