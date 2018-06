Şanlıurfa Türkiye’nin İlk On Şehri Arasında...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ramazan ayı münasebetiyle ikinci kez gittiği Siverek’te, sabaha kadar süren toplantısında yüzlerce kişiyi dinledi.Ramazan ayı boyunca çalışmalarını gece gündüz sürdüren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, önceki akşam Siverek’te kanaat önderleriyle bir araya geldi.Hafta içi gerçekleşen Siverek ziyaretinde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Vali Erin, daha geniş bir katılımla gerçekleşecek kanaat önderleriyle buluşma için gittiği Siverek’te ilk önce Siverek Kaymakamlığını ziyaret etti. Siverek Kaymakamı Metin Demirel ile bir değerlendirme toplantısı yapan Vali Erin, ardından Siverek kanaat önderleriyle bir araya geldi.Göreve başladığı günden bu yana tüm ilçelere, mahallelere ziyaretler gerçekleştirdiğini bu amaçla Siverek’e de ziyaretler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Vali Erin, nüfusu Türkiye’nin bir çok ilinden daha büyük olan Siverek’e diğer ilçelerden daha çok zaman ayırmak zorunda olduklarını kaydetti.Kanaat önderleriyle buluşmasında, ülkemizin ve özellikle bölgemizin çok zorlu bir süreçten geçtiğinin altını çizen Vali Erin, Türkiye’nin bölgesinde söz sahibi bir ülke olmaya başladığını, dünyanın hızla gelişen ekonomileri arasında adından söz edilmeye başladığını ifade ederek, böylesi bir süreçte uluslar arası arenada siyasi, ekonomik ve askeri gelişmelere dikkat çekti.Türkiye Cumhuriyeti’nin, emperyalizmin cehenneme çevirdiği bir coğrafyada dik durabilmesinin, hürriyet ve bağımsızlığını koruyabilmesinin önemine işaret eden Vali Erin, “Tüm dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen malum devletlerin emperyalist amaçlarına hizmet eden hesapları bozan, planlarını ters çeviren bir Türkiye Cumhuriyeti var” dedi.Emperyalist güçlerin planlarını bozan bir Türkiye’nin, batılı zihniyet tarafından kabul edilemediğini, bu sebeple çeşitli plan ve operasyonlarla Türkiye’yi zayıflatmaya, güçsüz düşürmeye, iç karışıklık çıkarılmaya çalışıldığına işaret eden Vali Erin, “Türkiye Cumhuriyeti, 40 yıla yakın zamandır terör belası ile bu yüzden uğraşıyor. Onbinlerce insanını bu yüzden kaybetti. Milyarlarca dolar para terörle mücadeleye bu yüzden harcandı. Türkiye’nin terör sorununa da son noktayı koyarak önüne bakacağını gören zihniyet, denediği her türlü plan boşa çıkınca şimdi de ekonomik operasyonlarla Türkiye’yi zayıf düşürmeye çalışıyor. Ancak, milli birlik ve beraberliğimiz, birbirimize olan saygı sevgimiz ile bunun da üstesinden geleceğimizi biliyoruz” diyerek, her türlü kışkırtma ve ayrımcılığa karşı birlik ve beraberliğin önemine değindi.Türkiye’de ve Şanlıurfa’da son 15-20 yılda gerçekleşen ekonomik rakamlardan da bahseden Vali Erin, “Şanlıurfa son 15 yıldır yıllık ortalama 1 milyar TL, yani bir katrilyonluk kamu yatırımı alıyor. Bu yatırım rakamı ile Şanlıurfa Türkiye’nin ilk on şehri arasında. Tabi bu yatırımlardan nüfusu itibariyle en çok faydalanan ilçemiz de Siverek’tir” dedi.Siverek’in, zorlu bir coğrafya olduğunu ancak Sivereklilerin devletine olan bağlılıklarını da bildiklerini kaydeden Vali Erin, “Siverek, geçmişinden bugüne taşıdığı medeniyet anlayışıyla, insanların ortak değerler etrafında saygıyla bir araya geldiği mümtaz şehirlerimizden biri. Değerlendirilmeyi bekleyen çok büyük tarım, hayvancılık ve turistik değerleri var. İl olmayı çoktan hak etmiş bir şehir olan Siverek’in bu değerlerini ekonomiye kazandırmak, genç nüfusunun başta eğitim olmak üzere sorunlarını çözmek, istihdam olanakları sağlamak için enerjimizi sarfetmek zorundayız” diye konuştu.Sabah saatlerine kadar devam eden buluşmada, Siverekli kanaat önderlerinin sorularını cevaplayarak istişarelerde bulunan Vali Erin, böyle bir buluşmayı organize eden Siverek Kaymakamlığına ve Belediye Başkanlığına teşekkür etti.Vali Erin’in Siverekli kanaat önderleri ile buluşmasına Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da eşlik etti.