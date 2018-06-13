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Bu haber 13 Haziran 2018 01:37:43 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Eğitime,900 Bin Liralık Destek...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, eğitimde destek çağrısına yanıt veren Şanlıurfalı hayırsever Necati Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol gereği üç okula isimlerini verme karşılığında 900 bin TL bağışta bulunacak.

Urfa'da Eğitime,900 Bin Liralık Destek...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, eğitimde destek çağrısına yanıt veren Şanlıurfalı hayırsever Necati Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol gereği üç okula isimlerini verme karşılığında 900 bin TL bağışta bulunacak.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in huzurunda yapılan protokole, İstanbul’da yaşayan hayırsever işadamı Necati Demirkol ile İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan imza attı. Protokol gereği, Şanlıurfa Haliliye ilçesi Sırrın mahallesinde Yeni Zelanda Hükümeti ile yapılan hibe anlaşması kapsamında yapılacak olan 23 derslikli bir okula Suat Demirkol İlkokulu, Haliliye Sırrın Köylükent 24 Derslikli ortaokuluna Süreyya Demirkol Ortaokulu, Karaköprü Hamurkesen 12 Derslikli ortaokuluna ise Necati Demirkol Ortaokulu adı verilecek.

Yapılan protokole göre hayırseverin yaptığı 900 bin TL’lik bağış, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve okulların onarım ve muhtelif ihtiyaçları için kullanılacak.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eğitim öğretim konusuna özellikle Şanlıurfalı hayırseverlerin daha çok katkı sunması gerektiğini ifade eden Vali Erin, “Şanlıurfa 2 milyon nüfusuyla, 800 bine yakın öğrenci sayısıyla ve her yıl nüfusa katılan 60 bin çocuğuyla büyüyen, gelişen bir şehir. Bu gelişme karşısında en fazla yatırım da eğitime olmuştur. 2000’li yıllarda 5100 civarındaki derslik sayımızı, 2017’ye geldiğimizde 20 binin üzerine çıkarmışız. Allah devlete zeval vermesin. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Şanlıurfa’da eğitim-öğretimin durumu, tespit ettikleri eksiklikler ve alınan önlemler hakkında da bilgiler veren Vali Erin, şunları söyledi: “Devletimiz, eğitimdeki bu eksikliği gidermeye muktedirdir. Ama devletin her yıl aktaracağı kaynakla bu eksikliğin giderilmesini beklemeyelim. İmkânı olan, hayır yapmak isteyen, buradaki toprağa ve şehrine kendini borçlu hisseden işadamlarımız, sorumluluk duygusu yüksek olan Şanlıurfalılar gelsinler, ellerini taşın altına koysunlar. Bu çağrımızı sürekli tekrarladık. Bir yılda 14 protokol imzaladık. Bunun içinde dışarıdan katkı yapan işadamları ve hayırseverler de var. Ama bizi sevindiren, yerli işadamlarımızın katkıları. Necati bey, Şanlıurfa’dan destek sağlayan üçüncü kişi oldu. Şanlıurfa’ya vicdani ve insani borcunu ödeme erdemini gösteren Necati beye teşekkür ediyoruz.”

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan da, Şanlıurfa’da eğitim öğretimin en fazla fiziki altyapıya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Sayın Valimizin girişimleri ile hem hayırseverlerimizin yapmış olduğu katkılar hem de devletimizin genel bütçeden yaptığı yatırımlarda ciddi artışlar oldu. Bugün de 14’üncü protokolü imzaladık. Milli Eğitim Müdürü olarak hayırseverlerimize ve bizlere liderlik ettiği için Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Yaptığı bağışla amacının kendi toprağına, memleketine olan görevini yerine getirdiğini ifade eden Hayırsever Necati Demirkol ise daha önce de eğitime katkıda bulunduklarını ifade ederek, “Hem pratikliği hem de hizmet sevdalısı olmasıyla Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Milli Eğitim Müdürümüze kısa sürede bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Urfa, okula en fazla ihtiyaç duyulan bir yerde. Bu ihtiyacı gidermek için bizlere fırsat sağlayan herkese teşekkür ediyorum, Allah tekrarını nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu. 
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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, eğitimde destek çağrısına yanıt veren Şanlıurfalı hayırsever Necati Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol gereği üç okula isimlerini verme karşılığında 900 bin TL bağışta bulunacak.
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