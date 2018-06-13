Yanmaz;İşi Bilene Teslim Edeceğiz...

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Şanlıurfa da adaylık yarışı hız kesmeden devam ediyor.Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Seçim Nabzı Programında Şeref Toprak’ın sorularını cevapladı. Yanmaz, Saadet Partisi’nin 27. Dönemde iktidar olması halinde yapacakları konusunda bilgiler verdi.Asgari ücret yolsuzluk sınırının mutlaka üzerinde ve vergiden muaf tutulacağını belirterek, kuvvetler ayrılığı konusuna vurgu yaptı.Yanmaz, yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu; “Saadet iktidarında halkın menfaatlerini insanların temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak amacıyla birbirinden ayrı fakat birbirini denetleyen ve dengeleyen kuvvetler ayrımı sistemi mutlaka tesis edilecektir.Sultanlarda dahi olmayan bir yetkiyle bu ülkenin yönetilmesine kesinlikle müsaade etmemekte kararlıyız. Haksızlık yapan cumhurbaşkanı da olsa karşısında hakkın söylenebileceği bir düzen mutlaka inşa edilecektir.Asgari ücret yolsuzluk sınırının mutlaka üzerinde ve vergiden muaf tutulacaktır. Hedef açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı olacaktır. Akaryakıttan alınan yüksek vergi oranlarının da azaltılması düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz.”Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Eğitim konusunda yapılacak reformlara da değinerek, eğitimde değerlerin ön plana çıkartılacağını belirtti.Yanmaz şöyle konuştu; “Eğitimde değerler öne çıkarılacak, bunun için müfredat ve öğretmen kalitesine önem verilecektir. Ehliyeti dikkate almayarak ve partizanlığı ölçü olarak benimseyen partiye üye kaydeder gibi yapılan öğrenci ve memur alımlarıyla gençlerin 20-25 yıllık emeği ne yazık ki hiçe sayılmaktadır.Lisansüstü öğrenim ve kurum mülakatlarında temel prensiplerimiz dünya görüşü, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun işi en iyi yapana teslim etmektir. Saadet iktidarında siyasi tutumundan dolayı kimse işinden, kariyerinden mahrum bırakılmayacaktır.