Halfeti'ye Aylık 1 Milyon Tl Sıcak Para Akacak

Halfeti tekstilin merkezi olacak.

Halfeti’nin ekonomisine büyük katkı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi, Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Şeref Albayrak’ın girişimleriyle değişim ve dönüşümünü sürdürüyor.İlçede, her alanda yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Tarihinde istihdam konusunda ilk kez önemli yol kat eden Halfeti ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak’ın girişimleriyle ilk yıl 150 kişiye istihdam sağlayacak olan tekstil atölyesi açıldı.5 yıl içerisinde 5 milyon TL’lik yatırım yapılacak olan tekstil atölyesinin açılışını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba gerçekleştirdi.Yıllık üretim hedefi 1 milyon adetin üzerinde olan tekstil atölyesinin açılış töreninde konuşan Bakan Fakıbaba, Halfeti’nin turizm ilçesi olmasının yanı sıra, tekstilinde merkezi olacağını söyledi. Fakıbaba ‘’İnşallah Halfeti ilçemizde işsizliği bitireceğiz. Yeni yatırımlarla dışarıdan iş için göç almaya başlayacağız. Bu yatırımın Halfeti’ye kazandırılmasında emeği geçen sayın Kaymakamımız Şeref Albayrak’a teşekkür ediyorum. Değerli iş adamımız Zeki ve Mehmet beyleri de yürekten kutluyorum. Çok mutluyum çünkü burada benim kızlarım çalışacak’’ dedi.2. yıl itibariyle üretim hedefi 1 milyon 700 bin adet olduğu öğrenilen tekstil atölyesinin açılışında, tesisi ilçeye kazandıran Kaymakam Şeref Albayrak’da bir konuşma yaptı. Albayrak, bölgenin kalkınması, kadınların istihdama katılmaları ve ailelerine katkı hususunu çok önemsediklerini söyledi. Hem Kaymakamlık hem de Belediye olarak tekstil atölyesine yardımcı olacaklarının da altını çizen Albayrak ‘’Bu tekstil atölyesi Halfeti ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Şuan tekstil atölyesinde 150 kişi çalışıyor, zamanla bu rakam 600’e yükselecek. Böylelikle hem işsizliği azaltacak, hem de ilçemize sıcak para akışını sağlayacak. İlçemizde böyle bir iş yeri açtığı için Alt Tekstil’e teşekkür ediyorum. Tekstil atölyesinin ilçemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.Halfeti’ye aylık 1 milyon TL sıcak para akışı.Halfeti’ye aylık 1 milyon TL sıcak para akışını sağlayacak olan tesisin açılışına, Bakan Fakıbaba Kaymakam Albayrak’ın yanı sıra; Siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayı da vatandaş katıldı.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Fakıbaba ve beraberindekiler tekstil atölyesini gezerek çalışanlarla sohbet ettiler.