Sayık, Birecik’te Seçim Bürosu Açılışına Katıldı

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Sayık, Yalçın YALÇINKAYA'nın Birecik Seçim Bürosu açılışına katıldı.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Sayık, MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Yalçın YALÇINKAYA'nın Birecikte açılan seçim bürosunun açılışı sonrası şu açıklamalarda bulundu;“MHP Şanlıurfa Milletvekili Adaylarımız, MHP Şanlıurfa İl Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, Ülkü Ocaklarımızın İl ve İlçe Ocak Başkanları ile birlikte Milletvekili Adayımız Yalçın YALÇINKAYA'nın Birecik Seçim Bürosu açılışına katılım sağladık. Mutakabinde Yalçın YALÇINKAYA’nın iftar yemeğine iştirak ettik. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin.”