Çokan, Şehitler Derneğinde

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Vehbi Çokan, Şehitler derneğini ziyaret etti.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Vehbi Çokan, Şehitler Derneğini ziyaret etti. ziyaret ettiği Şehitler Derneğinde sohbetlerde bulunan Çokan, Şehitler Derneği Başkanı Mehmet Yavuz’un ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.