Çokan, Hastaların Hayır Duasını Aldı

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Vehbi Çokan, hastaları unutmadı. Hastanede şifa bekleyen vatandaşların yanına giderek geçmiş olsun dileklerini ileten Çokan, hastaların hayır dualarını aldı.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Vehbi Çokan, hastaları ziyaret etti. ziyaret sonrası şu açıklamalarda bulunan Çokan“Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Hasta vatandaşlarımızı ziyaret edip hayır dualarını aldık.” dedi.