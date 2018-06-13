Büyükşehir İlaçlamada Sınıfta Kaldı

Belediye İlaçlama Yapmıyor

Yaz aylarında oldukça büyük sorun haline gelen haşere ve sivrisineklerle boğuşan vatandaş, belediyenin ilaçlamada yetersiz olduğundan dem vurdu.Özellikle akşam vakitlerinde ortaya çıkan haşere ve sivrisineklerin vücutta yaralar oluşturacak kadar kaşıntıya sebep olduğunu dile getiren vatandaşlar belediye ilaçlama yapmıyor. Yapılan bölgelerde de hiçbir ile yaramıyor diyerek, belediyenin kullandığı ilaçların etkisiz olduğunu dile getirdi.Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan ilaçlama çalışmasına verilen yüksek miktarda paraların boşa gittiğini ifade eden vatandaşlar, “Etkisiz ilaçlara milyonlarca lira para yatırıldı ama bizler vatandaş olarak ilaçların bir faydasını görmedik.” dedi. İlaçlama araçlarının mahallerinden geçtiği halde hiçbir etkiye sahip olmadığını ifade eden vatandalar, “Bizler büyük olarak sinek ısırıklarına dayanamıyoruz. Bir de çocuklarımızı düşünün. Kaşınmaktan her yerleri yara bere içinde kaldı. Uyku problemini de beraberinde getiren bu sorunun yetkililer tarafından düzeltilmesini talep ediyoruz” dedi.