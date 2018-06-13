Urfa’nın Tarihine Böyle Zarar Veriyorlar

Tarihi Caminin Duvarı Çöplük Niyetine Kullanılıyor

Urfa’nın Tarihi Yapısına Düşmanlar

Turistik şehre Bu Yapılmaz

Yetkililer Ellerini Çabuk Tutmalı

Dünyanın her yerinde geçmişten günümüze gelen tarihi yapılar el üstünde tutulurken bu durum Türkiye’de özellikle Urfa’da böyle değil. Tarihi yapının oldukça fazla olduğu şehrimizde, yapılara zarar vermek için ellerinden geleni yapan bir kesimin oluşu herkesi endişeye düşürüyor.Hasanpaşa Camisinin duvar kenarı çöplük olarak kullanıluyor. Cami duvarına bırakılan çöpler duvarın renginin zamanla değişmesine sebep olmuş durumda. bırakılan çöplerin tarihi camiye zarar verdiğini gören vatandaş çok geç olmadan önlem alınmasını beklerken yetkililerden konu ile ilgili bir hamle gelmiyor.Tarihi Hasanpaşa Camiisinin duvarına çöplerin bırakılması, vatandaşın etrafta çöplerini atabilecekleri bir konteynerin olmamasından kaynaklansa da, konteynerın olmaması tarihi dokuya zarar verilmesini gerektirmiyor. Belediyeye oldukça tepkili olan vatandaşlar, yetkillerden çözüm bulasını talep ettikleri halde yıllardır bu durumun değişmediğini caminin duvarının renginin değişmesine sebep olan bu durumun önleminin alınmadığından oldukça şikayetçi.Yılda milyonlarca turisti ağırlayan Şanlıurfa gelen turistleri en çok da tarihi yapıya verilen değer şaşırtıyor. Milyon yıllık tarihi yapıların son yıllarda eski hallerinden eser olmadığını gören turistler, Urfa’ya adım attıkları gibi büyük şok yaşıyorlar. Turistik bir şehre yakışmayan çöp yığını ile de karşılaşan turistler “Tarihi şehre bu yapılmaz. Birkaç seneye kalmaz Urfa tarihi dokusunu yitirmekle yüz yüze gelir” yorumlarında bulundu.Tarihi Hasanpaşa Camisi’nin önüne atılan çöplerin oradan toplanıp, gerekli uyarılar ile çöpleri çöp konteyerlerine atılması gerektiğini ifade eden çevre sakinleri; “çöplerin yeri bir caminin duvar dibi olamaz. Hem görüntü kirliliğine sebep oluyor hem de çevreye pis koku yayıyor. Yetkililer ellerini çabul tutarak bir çözüm bulmalı” diyerek yetkililere seslendi