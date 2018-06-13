Gök, Aday Olmamasına Rağmen Arı Gbi Çalışıyor

Bu haber 13 Haziran 2018 09:30:28 Tarihinde eklenmiştir.

24. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Doç. Dr. Abdulkerim Gök seçim çalışmalarına destek vererek ziyaretlerde bulunuyor. Son olarak Ak parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret eden Gök,“24 Haziran seçim çalışmaları sırasında İl Başkanımız Sayın Bahattin Yıldız ile istişarede bulunduk.” Yorumunda bulundu.