Hilvan'da, Kasım Gülpınar İçin Seçim Bürosu Açıldı

Gülpınar'dan Hilvan'a Övgü Dolu Sözler

Bağlar Mahallesi Gölcük Yolu üzerinde bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aadayı Güler Kama İzol, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, parti teşkilatı ve belediye meclis üyeleri katıldı.AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir 'AK Parti, 16 yıl önce birlik beraberlik, kardeşlik ve hizmet yolunda ektiği tohumlarının hasadını 24 Haziran'da gerçekleştirecektir. bugün hasadını yapacaktır. Allah'ın izniyle hasadımızı en güzel şekilde yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın' dedi.Açılışta konuşan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, 2002 yılından bu Hilvan'da çok şeylerin değiştiğini ve bunun da açık bir şekilde görülebildiğini söyledi. Bayık 'Geçmişi en iyi bilenler, hastanelerde doktora görünmek için kuyrukta bekleyenlerdi, kışın çamurunu ve yazın susuzluğunu görenler, geçmişi en iyi bilenlerdir. 2002 Yılından itibaren yapılan devrimsel nitelikteki değişimlerle kıyaslandığında Türkiye için kimin ne yaptığı ortaya çıkacaktır. Kendi yaşlısını ve engellisini evde tutmak istemeyenler, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın getirmiş olduğu değişimlerle artık o evin baş köşesinde yerlerini almaktadırlar. Bu noktada, Hilvan'da yapılan yatırımlar da eksiklikleri büyük ölçüde gidermiştir. Hilvan'ın sadece tarımsal sulamaya ihtiyacı vardır. Eğer 24 Haziran'da milletvekillerimizi daha güçlü bir şekilde meclis gönderirsek, hiçbir Hilvanlı başka bir yere çalışmaya gitmeyecek hatta kendi memleketindeki işlere bile yetiştiremeyecek noktaya gelecektir' şeklinde konuştu.AK parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama İzol, açılış programında yaptığı konuşmasında '24 Haziranda vereceğiniz destekle AK Parti'nin adayı 14 milletvekilinin tamamı seçilecektir' dedi.2011 yılında ilk defa milletvekili olduğumda Hilvan'ın bir çok eksiği vardı, belediye başkanımızın gayreti ve milletvekillerimizin destekleriyle çok büyük mesafeler kat etmiştir diyen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Hilvan'dan gelen taleplerin en mantıklı talepler olduğunu belirtti.Gülpınar 'Urfa'nın en aydın, en kültürlü ve cehaletten uzak toplum Hilvan'da. Eleştirdiği zaman mantıklı eleştiren ve asla haksız eleştiride bulunmayan Hilvanlıların talepleri de aynı şekilde mantıklıdır. Her zaman söylediğim bir özelliği burada bir kez daha söylemek istiyorum. Kırsaldan tutun şehir merkezindeki vatandaşa ve idareciye kadar hep yek vücut halinde olmayı başarmışlardır. Bu anlamda, bölgede ihtiyaç duyduğumuz insan profili Hilvan'da mevcuttur. Allah birlik ve beraberliğinizi bozmasın' dedi.