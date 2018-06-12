Hilvan'dan Acı Haber,Daha 16 Yaşındaydı...

Neler Olmuştu?

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.



Hilvan'da muhtarlık seçimleri nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kavga, saat 12.30 sıralarında Söğütlü kırsal mahallesinde yaşandı.İddiaya göre, muhtarlık seçimleri nedeniyle Alan ve Satan ailelerinin fertleri arasında silahlı kavga çıktı.



Kavgada,5 kişi yaralandı.



Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz Günlerde,Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralanmıştı.Bugün Hilvan'dan Acı Haber Geldi.Silahlı Kavgada ağır yaralanan 16 yaşındaki Osman Solak yaşamını yitirdi.