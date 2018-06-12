Şanlıurfa’da Siyaset Rüzgarı Halil Bakış’la Farklı Esiyor

MHP Şanlıurfa milletvekili adayı işadamı sayın Halil Bakış siyasete bir girdi pir girdi. Ramazan ayının ve yaz mevsiminin sıcaklık ve meşakatlerine aldırış etmeden gecenin geç saatlerine kadar ziyaret ettiği ilçe, belde ve köylerin yanı sıra merkezde de yoğun bir ilgi ile karşılanan Bakış “seçimi kazandığımız takdirde vatandaşların kolaylıkla ulaşılabileceği; Şanlıurfa’nın sorunlarıyla yakından ilgileneceği ve halkın hizmetinde olacağını” vurguladı.MHP il ve ilçe teşkilatının yönetim kadrosunun da katılım sağladığı toplantılarda iddialı konuşan partinin üst düzey yetkilileri; partilerinin başka partilere benzemediğini; halkın bağrından çıkan milletvekillerinin sağlam referansları yanı sıra hizmet için kendilerinin de bizzat ilgili olacaklarını altını çizerek belirtmeleri sevinç ve alkışlarla karşılanıyor. MHP Şanlıurfa kadrosuna her gün yeni aileler katılarak, milletvekili adayları, il ve ilçe teşkilatı tarafından törenler düzenlenerek rozetleri takdim ediliyor. Her ortamda ve platformda Cumhur İttifakı’na vurgu yapan milletvekili adayları ve parti teşkilatı; Cumhurbaşkanı adaylarının sayın R. Tayyip Erdoğan olduğunu; parlamentoda ise MHP adına hizmete talip olduklarının altını çiziyorlar.Seçim bürosunu görkemli bir törenle açtıktan sonra ev toplantılarına da önem veren ve hiçbir daveti kaçırmayan MHP Şanlıurfa milletvekili adayı sayın Halil Bakış; bu gece ise havai fişekler ve zılgıtlar eşliğinde karşılanarak; adeta bayram havasına dönüşen bir toplantıya iştirak etti