Faruk Çelik,Tekrar Kabineye Girebilecek mi?

Serkan İnceoğlu'nun bu konudaki yorumu şöyle:
''Öncesi ve sonrasıyla en çok merak edilen ve konuşulan, Faruk Çelik’in durumu oldu.
Bursa için…
Yeni sistemle…
Bakan sayısının aza çekilmesi ve dışarıdan atama uygulaması nedeniyle ‘Bursa’nın bir bakana sahip olup olmayacağı’, ciddiyetle tartışılıyor.
En çok konuşulan, Faruk Çelik’ti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ‘başkan adaylığı’ olasılığı, özellikle 2014 yılındaki yerel seçim döneminde, ciddiyetle konuşuluyordu.
Şimdi…
İlk soru, yer edindi.
“Çelik, Bakan mı olacak?”
Olması kuvvetli olasılık.
Şayet olmazsa?
İşte, o zaman…
Bursa’da, zor süreç başlayacak.
Çünkü…
Çelik ve başkan adaylığı, olasılıkla değil, kesin gözüyle bakılmaya başlanacak bir duruma da dönüşecek.
Başkan adayı yapılmayacak bile olsa…
Bursa’nın gündemini aylarca meşgul edecek, AK Parti için zor geçecek ve işbaşındaki başkanı da tartışmaya itecek süreç oluşacak.'
Bursa.com
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