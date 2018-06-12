Faruk Çelik,Tekrar Kabineye Girebilecek mi?

Bursa.com Yazarı Serkan İnceoğlu'na göre, Ak Parti yeniden tek başına iktidara gelirse Faruk Çelik kabinede yerini alacak. Alamazsa Bursa Büyükşehir adaylığı kesin olarak gündeme gelecek.Serkan İnceoğlu'nun bu konudaki yorumu şöyle: