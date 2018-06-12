Urfa'nın Seçim Nabzı;Akraba Listesi...

İşte Muharrem Sarıkaya'nın tespitleri:
ŞANLIURFA’da aşiretler ile ilçelerin yarışı sürüyor. Şanlıurfa’da AK Parti’nin 1. sırasında toprağının insanı bir bakan var: Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba... Partilerin listeleri ise ilginç şekilde yakın akrabalarla dolu.
AK Parti’nin 3 ve 8’inci sırası kuzen, aynı zamanda 14’üncü sıra ile dayı yeğen... MHP de eski AK Parti milletvekili Çağla Özyavuz’un eşini 1. sıradan göstermiş. Eski Diyarbakır Müftüsü Nimetullah Erdoğmuş’u 1. sıra adayı yapan HDP, Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan’ı 4. sıra adayı yapmış.
Milletvekili sayısı 2 artıp 14’e çıkan ilde, Viranşehir, Ceylanpınar, Siverek ve Birecik tartışması devam ediyor. Yarış 9 vekil çıkaran AK Parti ile 3 vekili olan HDP arasında. MHP 1. sıra adayı eski Harran Belediye Başkanı İbrahim Özyavuz’un çok sevildiği ve kazanma ihtimali olduğu da vurgulanıyor.
Çay bahçesinde sohbet eden Mahmut Şimşek, Enver Arslan ve saatçi Suat Küçük ile Seyit Muhammed Uygur, AK Parti’nin sayısını koruyacağı görüşünde. Sait Karakeçili, “Ama bu kez Birecik ve Viranşehir küskün, sonuç değişebilir de” dedi.
Yer tezgâhında saat satan Mustafa Bağış ise “eski solcu olarak oy vermeyeceğini” belirtirken, meyan satıcısı Ahmet Karaman, “Ecevitçiyim, CHP 1. çıkarırsa sürpriz olmasın” iddiasında bulundu. Ağırlıklı görüş AK Parti’nin 9 vekilini koruyacağı, HDP’nin 4, MHP’nin de 1 vekil çıkaracağı yönünde.
Erdoğan’ın yüksek oyla birinci gelmesi beklenen ilde ikinci sırada İnce var...
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