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Bu haber 12 Haziran 2018 03:17:20 Tarihinde eklenmiştir.

Eğitim ve Araştıma Hastanesinde,Başarılı Operasyon...

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek ve safra kesesi taşı saptanan yaşlı hasta başarılı geçen riskli bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Eğitim ve Araştıma Hastanesinde,Başarılı Operasyon...

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek ve safra kesesi taşı saptanan yaşlı hasta başarılı geçen riskli bir ameliyatla sağlığına kavuştu. 

Üroloji Uzmanı Dr.Tuncer Bahçeci, bu tür operasyonlar için hastaların genellikle Büyükşehirleri tercih ettiklerini söyledi. Dr.Bahçeci, gerçekleştirdikleri son ameliyata ilişkin şu açıklamayı yaptı:

'Hastanemize sağ yan ağrısı ve genel durum bozukluğu şikayetiyle başvuran Avaş K. İsimli hastanın muayenesi ve tetkiklerinde çalışmayan sağ böbrek ve safra kesesi taşı saptadık. Sonrasında sağ Laparoskopik Nefrektomi ve eş zamanlı genel cerrah tarafından Kolesistektomi ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı. 

Laparoskopik Nefrektomi, kapalı yöntemle böbreğin alınması, Laparoskopik Kolesistektomi ise yine kapalı yöntemle safra kesesinin alınması demektir. Bu ameliyatlar uzun yıllardır hem dünyada hem de ülkemizde uygulanmaktadır. Burada önemli olan bizim bu ameliyatı anestezi açısından yüksek riskli bir hastada gerçekleştirmiş olmamızdır. 

Hastanın yüksek riskli olmasının sebebi ileri yaşlı (74), astım ve yüksek tansiyon gibi ek hastalıklarının olmasıdır. Ameliyat riskini hasta ve hasta yakınlarıyla ayrıntılı olarak tartıştık. Kendileri bize güvendiklerini, bu ameliyattan başarı ile çıkabileceğimize inandıklarını belirttiler. Bizde onların güvenlerini boşa çıkartmadık. Ameliyatı başarı ile gerçekleştirdik. Hastamız ameliyat sonrası dönemde gözlemlerimiz altında, kendisinin de özverisiyle kısa sürede sağlığına kavuştu.

Bu ameliyat sadece çalışmayan böbreklerde değil aynı zamanda böbrek kanseri ameliyatlarında da uygulanabilmektedir. İlimizdeki hastalar genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerimizi tercih etmekteydi. Artık yeterli sayıda tecrübeli doktora ve yeterli donanıma sahibiz. Bu ameliyatlar hastanemizde artık başarılı bir şekilde yapılabilmektedir' 
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Sağlık
Eğitim ve Araştıma Hastanesinde,Başarılı Operasyon...
Eğitim ve Araştıma Hastanesinde,Başarılı Operasyon...
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek ve safra kesesi taşı saptanan yaşlı hasta başarılı geçen riskli bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
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