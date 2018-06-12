Eğitim ve Araştıma Hastanesinde,Başarılı Operasyon...

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek ve safra kesesi taşı saptanan yaşlı hasta başarılı geçen riskli bir ameliyatla sağlığına kavuştu.Üroloji Uzmanı Dr.Tuncer Bahçeci, bu tür operasyonlar için hastaların genellikle Büyükşehirleri tercih ettiklerini söyledi. Dr.Bahçeci, gerçekleştirdikleri son ameliyata ilişkin şu açıklamayı yaptı: