Bakan Hesap Versin,‘o pırıl pırıl etler’ ...

Türkiye’nin utancıdır et ithal etmek. En büyük utançlarından biridir et ve tarım ürünlerini ithal etmek. Türkiye AK Parti’den önce et ihraç eden bir ülkeydi. 1 kilo et bile ithal edilmiyordu. Tam tersine üretim fazlası vardı ihraç ediliyordu. Şu anda et ithal eden bir duruma gelmişse bu AK Parti ve Türkiye’nin utancıdır. 24 Hazirandan sonra bunun tersine çevireceğiz. Hayvancılığa verilecek desteklerle Türkiye tekrar et ihraç eden bir ilke haline gelecek."



Fakıbaba, 26. yasama döneminde yaptığı bazı açıklamaları gündem olmuştu. Tutanakta yer alan bazı bölümler şöyle:



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Genelde etten bahsediliyor. Şimdi, bizim normalde bir yılda tükettiğimiz et 1 milyon 200 bin ton. Biz bunun 150 bin tonunu ithal ediyoruz. Şimdi, şunu söylemişiz ihaleye girerken, demişiz ki: "81 ilde de şubesi olan firmaları kabul ediyoruz." Yani bu, doğru bir şey bana göre



Şimdi, et olayına gelince: Yani, şimdi 29 lira ve 31 lira; yarımşar kiloluk kutularda kıyma 14,5 lira, kuşbaşı 15,5 lira. Yani, bu kötü bir şey mi?



GARO PAYLAN (İstanbul) - Niye, BİM ve A101?



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Bakın, onu söylüyorum size, her yerde şubesi var. Sekiz tane firma girmiş, her yerde şubesi var ve bu şubesi olanın da ikisi de aynı fiyatı vermiş, A101 ve BİM vermiş. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi?



GARO PAYLAN (İstanbul) - Kasaplar ne yapacak?



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Ha, kasaplara geleceğiz.



GARO PAYLAN (İstanbul) - Mahalle bakkalı ne yapacak? Et alan yalnızca et almıyor ki, diğer ihtiyaçlarını da alıyor.



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Ben teşekkür ediyorum, topu önüme koyuyor Paylan Bey, diyor ki: Penaltıya at.



GARO PAYLAN (İstanbul) - Penaltıyı attınız mı? Kasaplar ne olacak?



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Kasaplara destek veriyorum ben.



GARO PAYLAN (İstanbul) - Hayır, mahalle kasapları ne olacak?



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Mahalle kasapları yani normal fiyata...



MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Onlar küçük, kapatsınlar.



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Niye kapatsınlar arkadaşım?



BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Günlük tonaj var mı Sayın Bakanım?



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Bakın ben size bir şey...



BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Bir şey soracağım: Ne kadar satacaklar yani böyle bir fiyat cazibesi herkese uygun gelir. Önünde kuyruklar mı olacak, ne kadar verilecek?



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Şimdi, Sayın Vekilim, bakın, biz sorduk, bu iki firmanın 2 bin ton aylık tüketimleri var. Biz bunlara 6 bin ton vereceğiz. Buna rağmen farz edelim ki gittiniz, saat 11.00'de et bitti. Zaten siz gitmezsiniz, ben de gitmem.



BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Niye gitmeyelim canım? Allah Allah.



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Vallahi gitmezsiniz.



BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Bizim ne farkımız var?



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Bakın, ben size bir şey söyleyeyim, gitmiyoruz ya, diyorsun ki: Kasabımdan ben 40 liraya alırım.



BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Allah Allah...



GARO PAYLAN (İstanbul) - Niye sizin almayacağınız şeyi ona....



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Bir dakika... Ben onun hakkını tüketmemek adına şey yapıyorum.



GARO PAYLAN (İstanbul) - Yok yok ama siz "Kendi kasabımı tercih ederim." diyorsunuz.



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Bir dakika... Ama bakın ben size bir şey söyleyeyim dar gelirli...



MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Bu mudur yani Türkiye'nin gerçeği?



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - O et, bakın burada, bakın bu çok önemli, biz orada fakir insanları, dar gelirli insanları korumak adına oraya koyuyoruz onu. Esasında benim hakkım yok onu tüketmeye, sizin de hakkınız yok. O gerçek...



BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Tamam da, o ayrımı nasıl yapacaksınız? Ben veya siz değil, nasıl ayıracaksınız?



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Yani şimdi diyorsunuz ki kuyruğa...



Ben size soruyorum, Sayın Hocam, hiç hayatınızda sabah, 5 lira etin kilosu ucuz diye kuyruğa girdiniz mi? Ben açık konuşayım sizinle.



GARO PAYLAN (İstanbul) - Ben girdim, ben çocukken girdim.



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Paylan Bey girebilir, o zaman siz girmezsiniz, bu kadar.



BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Ama Et Balık Kurumundan gidip et almak için sıraya girdim lise yıllarında ailem gönderdiği zaman. Yani böyle bir ayrım yapamazsınız ki.



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Şimdi, bakın, burada esasında sizin bize teşekkür etmeniz lazım. Fakir insanları biz etle buluşturuyoruz, yiyemedikleri...



BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Ben ona şükrediyorum Sayın Bakanım. Keşke herkes böyle bir fiyata sahip olsa ama nasıl olacak.



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Olacak, bakın olacak. Ben size regülasyonu...



BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) - Nasıl sağlayacaksınız?



GARO PAYLAN (İstanbul) - Ette daha gol olmadı.



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA - Şöyle: Bir defa bakın...



BAŞKAN - Ya, amma meraklısın topu ağlarında görmeye.



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Paylan Bey, eti takip edeceksiniz. Eğer alan, satan ve ortadaki kasap ve endüstrideki çalışan arkadaşlar mutlu olmazsa...



GARO PAYLAN (İstanbul) - Mahalle kasabı ne olacak peki, Sayın Bakan?



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Şanlıurfa) - Mutlu olacak, diyecek ki: "Helal olsun, stabil bir fiyat çıktı." Mahalle kasabı şimdi ne diyor biliyor musunuz?



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABA (Devamla) - Ağabey bak, bir dakika... Ben bir defa ne dedim başlangıçta: Et ithaline ben karşıyım. Bu et ithalini bıraktıracağız buraya Allah'ın izniyle. Bunu küçük üreticilerle ve TİGEM'le yapacağız, TİGEM'le ve küçük üreticilerle yapacağız, buna emin olun (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Çünkü hiç görülmemiş bir destekleme arkadaşlar. Yarın Ziraat Bankasıyla zaten bunun detaylarını... Sayın Cumhurbaşkanım ve Başbakanım gerekli açıklamaları yapacak. Zaten talimatı aldığım kişi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır. O bağlamda, rahat olun bu konuda. Şimdi...





HDP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Garo Paylan, market zincirlerinde market zincirlerinde yarım kiloluk kıymanın 14.5, kuşbaşının ise 15.5 liraya satışının yapıldığını belirterek "Emin olun pırıl pırıl etler” diyen Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşraf Fakıbaba’ya yanıt verdi. Paylan, "‘O pırıl pırıl etler’ dediği et tüketiminin yüzde biri bile değil” dedi.AK Parti döneminden önce Türkiye’nin 1 kilo bile et ithal etmediğine dikkat çeken Paylan, "Türkiye’nin utancıdır et ithal etmek. En büyük utançlarından biridir et ve tarım ürünlerini ithal etmek. Türkiye AK Parti’den önce et ihraç eden bir ülkeydi. 1 kilo et bile ithal edilmiyordu. Tam tersine üretim fazlası vardı ihraç ediliyordu. Şu anda et ithal eden bir duruma gelmişse bu AK Parti ve Türkiye’nin utancıdır” şeklinde konuştuPaylan, Türkiye'nin milyarlarca dolar et ithal eden bir ülke haline geldiğini belirterek Bakanı Fakıbaba'nın bunun hesabını vermesi gerektiğini söyledi.Paylan'ın konuya ilişkin T24’e değerlendirmeleri şöyle:Fakıbaba’nın ‘o pırıl pırıl etler’ dediği et tüketiminin yüzde biri bile değil oraya sundukları. O marketlerde çok sınırlı sayıda bu fiyatlara et satılabiliyor. Bir kasaba gittiğinizde etin kilosu 40-50 lira ve vatandaş bu ete ulaşamıyor. Diyarbakır milletvekili adayıyım biliyorsunuz, bölgede şöyle anlatıyorlar; AK Parti öncesi her köyde binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvan varken bugün köylerde et üretimi bitmiş durumda yaylalar kapalı durumda. Et üretilemiyor, tam tersi ithalat yapılıyor. Bir imkan, bir destek verilirse Türkiye’nin ihtiyacının çok üzerinde et üretimi yapabiliriz diyorlar. Binlerce, milyonlarca dönüm arazi, yayla boş durumda ve Türkiye et üretiminden vazgeçip milyarlarca dolar et ithal eden bir ülke durumuna gelmiş durumda.16 yıllık AK Parti iktidarında üretim gerilemiştir ev et ithal edilmektedir. 1600 TL alan bir vatandaş kilosu 40-50 lira olan bir eti alabilsin ayda bir sefer dahi mutfağına et sokamıyor ve sokulan et de ithal et olduğunu için ülkenin borçluluğunu artırıyor. Yapılacak şey hayvancılığa destek vermek, yaylaları ve bütün alanlarımızı et üretimi ile ihya etmek ve vatandaşa ulaşılabilir fiyatta et vermektir.