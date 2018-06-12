Vali Erin,Talimatı Anında Verdi...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirdiği 350 çocuğa bayramlık giysi dağıtılması programına katıldı. Akşam da muhtarlar ve STK başkanları ile bir araya gelen Vali Erin, gece de Şanlıurfa merkez Dergâh Camii’nde vatandaşların Kadir Gecesini tebrik etti.Suruç Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen dağıtım etkinliğine, Vali Abdullah Erin, Suruç Kaymakamı ve Kayyum Belediye Başkanı Tarık Açıkgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Han Özdemir, Fikret Fidan ile Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ile çok sayıda davetli katıldı.Çocuklarla yakından ilgilenen ve aileleriyle sohbet eden Vali Erin’in, ağlayan bir çocuğun gözyaşlarını silip ağlamasının nedenini sorarken ortaya çıkan görüntü duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Vali Erin, gözyaşlarını eliyle sildiği çocuğun isteğinin yerine getirilmesi için de anında talimat verdi.Suruç Kaymakamlığı ve Belediyesi’ne bu anlamlı faaliyetinden dolayı teşekkür eden Vali Erin, “Böylesine mübarek bir ayda, Kadir gecesi gibi mübarek bir günde gerçekleşen bu hayırlı hizmet karşısında söylenecek söz bulamıyoruz. Rabbim, emeği geçenlerden razı olsun. Bir bayramlık elbise alamayacak derecede yoksul olan yavrularımızın sevincini görmek, onların gözyaşını silmek, yüzlerini güldürmek, millet olarak hepimizin tatması gereken çok yüce bir duygu” diye konuştu.Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, Suruç Belediyesi olarak yardıma muhtaç ailelere desteklerini sürdürdüklerini belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği bugün de 350 çocuğumuzu ramazan bayramı öncesinde giydirdik. Onların mutluluğu ile mutlu olduk. Küçük yüreklerine dokunduğumuzu düşünüyorum. Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.İftar programını da Suruç Kaymakamlığı’nın organizasyonu ile Suruç muhtarları ve STK temsilciler ile yapan Vali Erin, iftardan önce ve sonra muhtarların sorun ve şikâyetlerini dinleyerek çözümler üretti. Muhtarların ilettikleri sorunları doğrudan muhatap sorumlusu kamu kuruluşu temsilcilerine ileten Vali Erin, gece saatlerinde de Şanlıurfa merkez Dergâh Camii’ni geçerek burada vatandaşların Kadir gecesini tebrik etti.Geç saatlere kadar vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Erin ile vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektirdiler.