Karaköprü Kırsalında Çok Amaçlı Salon Yatırımları Devam Ediyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere yatırımlarını ve hizmetlerini sürdürüyor. Her kırsal mahalleye birer çok amaçlı salon kazandırmayı hedefleyen Karaköprü Belediyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kasımkuyu kırsal mahallesinde temelini attığı çok amaçlı salon ve muhtar evinin inşaatına da ara vermeden devam ediyor.Kırsal mahallelerde yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Karaköprü belediye başkanı metin Baydilli çok amaçlı salonun olmadığı çok az köy kaldığını belirtti. Başkan Baydilli, "kırsal mahallelerimize hizmetin en iyisini götürmek için çalışıyoruz. Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz ve eksikleriyle ilgilenip çözüm noktasında harekete geçiyoruz. İnşallah çok amaçlı salon olmayan kırsal mahallemiz de kalmayacak. Kasımkuyu kırsal mahallemizde yapılan çok amaçlı salonumuz kırsal mahalledeki vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.Kasımkuyu mahalle muhtarı celal koyuncu ise mahallelerinde yapılacak olan çok amaçlı salon için Başkan Baydilli'ye teşekkür ederken, "eskiden böyle çalışmalar yoktu şimdi kırsal mahallelerimizde güzel hizmetler görüyoruz. Bu hizmetler için başkanımıza çok teşekkür ediyor, hizmetlerin devamını diliyorum" dedi.Öte yandan Kasımkuyu kırsal mahallesinde inşaatı devam eden çok amaçlı salonun kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine açılacağı bildirildi.