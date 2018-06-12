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Bu haber 12 Haziran 2018 02:36:25 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye Belediyesi, Kırsaldaki Yol İhtiyaçlarını Bir Bir Gideriyor

Haliliye Belediyesi, yol yapım çalışmaları kapsamında 4 kırsal mahallede 4 ayrı ekiple aynı anda yürüttüğü yol yapım çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Ayrıca ekipler, 3 kırsal mahallenin daha yollarını tamamlayarak, bölge halkının hizmetine sundu.

Haliliye Belediyesi, Kırsaldaki Yol İhtiyaçlarını Bir Bir Gideriyor

Haliliye Belediyesi, yol yapım çalışmaları kapsamında 4 kırsal mahallede 4 ayrı ekiple aynı anda yürüttüğü yol yapım çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Ayrıca ekipler, 3 kırsal mahallenin daha yollarını tamamlayarak, bölge halkının hizmetine sundu.

Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmayan 32 merkez ve 138 kırsal mahallede çalışmalarını devam ettiriyor. Tespit edilen ihtiyaçlara göre mahallelerde stabilize, kilitli beton parke, yeni yol açma ve bakım onarım çalışmaları yürüten ekipler, yaptığı çalışmalarla da bölge sakinlerinin taktirini topluyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, son olarak kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında Güzelköy, Parmakkapı ve Kayalı mahallelerinde çalışmalarını tamamlandı. Haliliye Belediyesi ile mahalle içi yolları tamamlanan mahalle sakinleri, yapılan hizmetten dolayı Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiklerini söylediler.

Fen İşleri Müdürlüğü, tamamladığı yol yapım çalışmalarının yanı sıra, program dahilinde çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler; Mutluca, Halime, Yukarı Akören ve Boncuk kırsal mahallelerinde, 4 ayrı ekiple çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, bu mahallelerde de çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Mutluca Mahallesinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Vehbi Koç, mahalle içi yollarının yapılmasıyla çamurlu yollardan kurtulduklarını ifade ederek, hizmetlerinden ötürü Başkan Fevzi Demirkol ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiğini söyledi.

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