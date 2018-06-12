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Bu haber 12 Haziran 2018 02:34:46 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye Büyükşehir’in Kardeşlik Sofrasında Buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü kardeşlik buluşmaları kapsamındaki iftar yemeğine Haliliye ilçesi ile devam etti.

Haliliye Büyükşehir’in Kardeşlik Sofrasında Buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü kardeşlik buluşmaları kapsamındaki iftar yemeğine Haliliye ilçesi ile devam etti.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatını daha da yaşatmak adına Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde iftar buluşmalarını sürdürüyor. Her gün Şanlıurfa’nın farklı ilçelerinde vatandaşları bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Haliliyelileri iftarda bir araya getirdi.

Gelen misafirleri masalarında ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Ramazan ayı bereket ayı, Ramazan ayı mağfiret ayı, sabır ayı ve dolayısıyla hep birlikte sabır içerisinde, yüce yaratana şükrederek onun emrini gerçekleştiriyoruz.

Şanlıurfa'mızda ramazan; her zaman birlik,  beraberlik ve kardeşliğin simgesi olmuştur. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak 13 ilçemize kardeşlerimizle aynı sofrada iftarlar yaparak onlarla kucaklaşıyoruz” dedi.

24 Haziran seçimlerine de değinen Başkan Nihat Çiftçi, “Önemli bir seçime gidiyoruz. Türkiye için bir kader seçimi. Çünkü yeni sistemin devreye gireceği bir seçim. Biz AK Parti kadroları, Büyükşehir Belediyesi, bakanları, milletvekili adayları, il başkanı ve ilçe teşkilatları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Tüm halkımızdan oy istiyoruz. 24 Haziran’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a evet, AK Parti’ye evet oyunu istiyoruz” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ HALKIN PARTİSİDİR”

AK Parti’nin ülkenin büyümesi gelişmesini sağladığını söyleyen Başkan Çiftçi, “Yaparsa AK kadrolar yapar. Yaparsa AK Parti yapar. Türkiye’yi bu kadar geliştiren, Şanlıurfa’yı Güneydoğu’nun incisi haline getiren Büyükşehir Belediyesi bir AK Parti Belediyesidir. 

AK Parti halkın partisidir. Şanlıurfa’mız her zaman Cumhurbaşkanı’mıza ve kadrolarına sahip çıktı. Sizin oylarınızla bu parti büyüdü ve ülkeyi yönetmeye başladı. Ülkeyi yönetirken de eğitimde birçok okullar, sağlıkta birçok hastane ve sosyal güvenlik sistemi ile insanlar arasındaki farklılığı, ayrıştırmayı ortadan kaldırdı” diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Güler Kama da, "24 Haziran’da önemli bir seçimimiz var. Kadınlarımızdan ve gençlerimizden çok destek bekliyoruz. İnşallah 24 Haziran’da Şanlıurfa zafer yaşayacak. Bunu hep birlikte başaracağız.

Hep birlikte inandık bu işe. 14 tane milletvekilini de meclise göndereceğiz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, biz kadınlara destek verdiği için. 126 tane kadın vekil adayı AK Parti’de listelerde yer aldı ve çoğu seçilebilir durumda.

Allah’a hamd olsun. 24 Haziran’da zaferi kazanırsak, kadınların ve gençlerin önünü açacağız” dedi.Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz ise Büyükşehir Belediyesi’ne iftar programı için teşekkür etti.Ayrıca düzenlenen iftara STK temsilcileri, Mahalle Muhtarları ve Dernek temsilcileri de katılım gösterdi.

 

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