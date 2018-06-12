Özyavuz,Teminat Verdi...

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Özyavuz, Urfalılara sorunlarını çözme konusunda teminat verdi.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Özyavuz, ziyaret ettiği vatandaşların sorunlarını dinleyerek şunları ifade etti;“Şanlıurfa’ya taahhüdümüz tüm sorunlarını biz çözeceğiz. ‘Cumhur İttifakı Millet Aklı’”