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Bu haber 12 Haziran 2018 11:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Akbaş, Ak Parti Vatandaşın Gönlünü Almalı

STK Başkanı Faruk Akbaş, sosyal medya hesabından bir analizde bulundu. Seçim sürecinde olmamız nedeniyle birçok insanla seçim konusunda fikir alışverişi yaptığını ifade eden Akbaş, Ak Parti’nin gidişatından memnun olmadığını dile getirerek açıklamalarda bulundu.

Akbaş, Ak Parti Vatandaşın Gönlünü Almalı

STK Başkanı Faruk Akbaş, seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akbaş, seçim ile ilgili sohbet ettiği insanların fikirlerinde yola çıkarak analizlerde bulundu. Ak Partinin gidişatından memnun olmadığını bunun önleminin bir an önce alınması gerektiğini ifade eden Akbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek “Gün Reis’e destek olma günüdür. Reisin yüküne yük katma değil, yükünden pay alma zamanıdır.” dedi.

İşte Akbaş’ın o yorumları;

“Bir haftadır dükkan dükkan, esnafı geziyorum. Sadece halpazarı değil, toptan gıdacılar, aşağı çarşı, pazar esnafı Haleplibahçe, Süleymaniye ve daha bir çok yer. Girdiğim her dükkanda, her evde seçimle ilgili vatandaşın düşüncelerini soruyorum. Durum Ak parti açısından çok iyi değil. Ben Ak parti’yi destekliyorum. Her şeye rağmen, hem cumhurbaşkanımıza, hem de Ak parti listesine oyumu vereceğim.”
 

Ülke Olarak İkinci Bir Durumu Kaldıracak Durumda Değiliz

“Fakat Ak partinin sahada oluşturduğu herhangi bir seçim heyecanı yok. Kırgınları, küskünleri, ikna edecek, sahada herhangi bir ekip yok. Vatandaşın şikâyeti Ak partinin seçim çalışmasını sadece kendi içinde yaptığı yönünde... Yahu 19 gün kaldı, bugün millete gelinmeyecekse, ne zaman gelinecek. Bana göre ülke olarak ikinci bir 7 Haziran durumunu kaldıracak durumda değiliz.”
 

Kimse Üzerine Düşeni Yapmıyor

“Şimdiye kadar, nasıl olsa millet REİS'E oy veriyor diye, kimse üzerine düşeni yapmıyor, ama sonuçta zafer geliyordu. Fakat bu sefer eski rahatlık yok, sadece REİS rüzgârı yetmeyebilir, herkesin üzerine düşeni yapması lazımdır. Yıllardır Her seçimde REİS diyen birçok kişinin kırgınlığını bizatihi görmek mümkün. Milletin küsme nedenlerini tek tek biliyorum, ama şimdi onları yazmıyorum.”
 

Ak Parti Vatandaşın Gönlünü Almalı

“Kolay bir seçim olmayacak, SN. Erdoğan birinci turda alamazsa, ikinci tur çok zorlu olacak, kaybetme ihtimali hiç de az değil. Tekrar ediyorum, iç kavgaları, kısır döngüleri, rehaveti, istişare toplantılarını bir kenara bırakıp, millete gelin, vatandaşın gönlünü alın yoksa yarın çok geç olacak...

GÜN REİSE DESTEK OLMA, REİSİN YÜKÜNE YÜK KATMA DEĞİL, YÜKÜNDEN PAY ALMA ZAMANIDIR.”

 
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Akbaş, Ak Parti Vatandaşın Gönlünü Almalı
Akbaş, Ak Parti Vatandaşın Gönlünü Almalı
STK Başkanı Faruk Akbaş, sosyal medya hesabından bir analizde bulundu. Seçim sürecinde olmamız nedeniyle birçok insanla seçim konusunda fikir alışverişi yaptığını ifade eden Akbaş, Ak Parti’nin gidişatından memnun olmadığını dile getirerek açıklamalarda bulundu.
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