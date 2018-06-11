Halfeti Meslek Yüksekokulu Hizmete Açıldı

Harran Üniversitesi, turizm alanında Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olan Halfeti ilçesinde meslek yüksekokulu açtı.2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak olan yüksekokul, Aşçılık bölümüne 30, Turizm ve Seyahat Hizmetlerine de 30 öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenci ile hizmete başlayacak.Aşçılık ve mutfak sanatlarının dinamik ve gelişen bir bölüm olduğunu, turizmin ise bacasız fabrika olduğunu belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Halfeti, konumu itibariyle çok önem arz eden bir ilçemizdir. Doğal güzellikleri ve tarihi yerleriyle tam bir turizm cenneti.Üniversiteler, bulunduğu coğrafyayı da göz önünde bulundurup, araştırma yapan, bilgi üreten ve bilgiyi topluma sunan, projeler üreten, teknolojiye yardım eden kuruluşlardır.Üniversitelerin diğer önemli özelliği de, topluma nitelikli insan kazandırmalarıdır. İşte bu okul onlardan birisi olmak için kuruldu” dedi.Rektör Taşaltın, aşçılık ve turizm alanında eğitimli iş gücüne büyük bir ihtiyacın olduğuna dikkati çekerek; “Bulunduğumuz bölge itibarıyla nitelikli elemana ihtiyaç çok fazla. Şanlıurfa gün geçtikçe turistik önemi artan bir şehir olmaktadır. Buradan mezun olan öğrencilerin, sadece aşçılıkla kalmayıp, gastronomi alanında ve ulusal gastronomi mirasımızın korunması, yurt dışına tanıtılması gibi alanlarda da çalışabileceklerini inanıyorum. Aşçılık veturizm alanlarında yükseköğretim düzeyinde eğitim verecek olan bu okul, istihdam ihtiyacının karşılanması açısından özel bir önem arz etmektedir. Okulun açılmasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Halfeti Kaymakamı Sayın Şerafettin Albayrak’a yürekten teşekkür ediyorum. Halfeti ilçesine büyük katkılar sunacakokulumuzun, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.