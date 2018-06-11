Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 11 Haziran 2018 20:38:02 Tarihinde eklenmiştir.

Teknokentte Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Eğitimi

Teknokent bünyesinde organize edilen toplantıda Şanlıurfa ili için “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” konusunda bir eğitim gerçekleştirildi.

Teknokentte Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Eğitimi

Teknokent bünyesinde organize edilen toplantıda Şanlıurfa ili için “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” konusunda bir eğitim gerçekleştirildi.
 
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan’ın sunum yaptığı eğitim toplantısında; “Eko-Çiftlikler, hobi bahçeleri, tohum gen bankaları, tıbbı bitkilerin  sergilenmesi, tarım müzesinin oluşturulması, coğrafi işaretlemelerin yapılması ve girişimcilik alt projelerinin hazırlanması” konularında dinleyiciler bilgilendirildi.
 
Konu ile ilgili paydaşları Teknokent bünyesinde bir araya getirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün “Bölgemizdeki gen kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, biyolojik zenginlikler konusunda farkındalık oluşturulması, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği önemli hususlardır” dedi.
 
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Akan ise “Ülkemiz doğal zenginlikler bakımından  dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye tıbbi ve aromatik bitki cennetidir. Tıbbi bitki ticareti günümüzde 60 milyar dolar civarındadır. Şanlıurfa bozkırlarında doğal olarak yetişen çok sayıda tıbbı ve aromatik bitkiler vardır, bunların belediye tarafından yetiştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ekonomiye kazandırılması gerekir” dedi.
 
Toplantıya Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, Genel müdür yardımcısı Şıh Müslüm Açıker,  Karacadağ Kalkınma Ajansı Temsilcisi Yunus Çolak,  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından Mehmet Işık ile çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı.
 
Sunumun sonunda bir sonraki eğitim programının, Şanlıurfa Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında yapılması ve konunun projelendirilmesi kararı alındı.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Halfeti Meslek Yüksekokulu Hizmete Açıldı
Halfeti Meslek Yüksekokulu Hizmete Açıldı
Harran Üniversitesi, turizm alanında Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olan Halfeti ilçesinde meslek yüksekokulu açtı.
Teknokentte Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Eğitimi
Teknokentte Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Eğitimi
Teknokent bünyesinde organize edilen toplantıda Şanlıurfa ili için “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” konusunda bir eğitim gerçekleştirildi.
Saadet Partisine Destek Çığ gibi büyüyor
Saadet Partisine Destek Çığ gibi büyüyor
Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz ve Saadet Partisi Milletvekili adaylarına Şanlıurfalı vatandaşların desteği adeta çığ gibi artarak büyüyor.
Çiftçi, Seçim Bürosu Açtı. Açılış Mitinge Dönüştü
Çiftçi, Seçim Bürosu Açtı. Açılış Mitinge Dönüştü
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi seçim bürosu açtı. Çiftçi’nin açılışını yaptığı seçim bürosu miting alanına dönüştü.
Aydınlık, Karacadağ'daki Akrabalarını Ziyaret Etti
Aydınlık, Karacadağ'daki Akrabalarını Ziyaret Etti
CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Aziz Aydınlık Siverek Karacadağ’da bulunan akrabalarını ziyaret etti.
Açanal’ın Seçim Bürosu Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Açanal’ın Seçim Bürosu Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Gülender Açanal’ın seçim bürosu ziyaretçi akınına uğruyor.
Gülpınar Gençlerle Bir Araya Geldi
Gülpınar Gençlerle Bir Araya Geldi
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Kasım Gülpınar, Ak Parti Haliliye Gençlik Kolları ile bir araya gelerek seçimi değerlendirdi.
Ertürk, Yenice'yi Ziyaret Etti
Ertürk, Yenice'yi Ziyaret Etti
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Sedat Ertürk, seçim çalışmları kapsamında yürüttüğü ziyaretlerine Yenice'yi ekledi.
CHP'li Kadınlar Urfa'da Seçim Çalışmalarına Tam Gaz Devam Ediyor
CHP'li Kadınlar Urfa'da Seçim Çalışmalarına Tam Gaz Devam Ediyor
CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Aziz Yıldırım, CHP’li kadınların seçim çalışmalarında gösterdiği çabayı takdir etti.
Kırıkçı, Viranşehir’de Güzel Şeyler Oluyor...
Kırıkçı, Viranşehir’de Güzel Şeyler Oluyor...
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mehmet Arif Kırıkçı, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürülüğünü ziyaret etti. Viranşehir MEM ile beraber İlçe Kaymakamı ile de görüşen Kırıkçı, “Viranşehir’de güzel şeyler oluyor” dedi.
Avusturya'dan 7 Camiye Kapatma Kararı: İmamlar Sınır Dışı Edilecek
Avusturya'dan 7 Camiye Kapatma Kararı: İmamlar Sınır Dışı Edilecek
Avusturya, camide ortaya çıkan üniformalı çocuk fotoğraflarının ardından 7 cami için kapatma kararı aldı. Kimi imamların sınır dışı edileceği duyuruldu.
Yanmaz'ın Suruç Seçim Bürosu Açıldı
Yanmaz'ın Suruç Seçim Bürosu Açıldı
Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili Adayı Niyazi Yanmaz’ın Suruç seçim bürosu açıldı.
Halfeti Meslek Yüksekokulu Hizmete Açıldı
Halfeti Meslek Yüksekokulu Hizmete Açıldı
Teknokentte Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Eğitimi
Teknokentte Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Eğitimi
Saadet Partisine Destek Çığ gibi büyüyor
Saadet Partisine Destek Çığ gibi büyüyor
Milli, Belediye Başkan Yardımcılığına Atandı
Milli, Belediye Başkan Yardımcılığına Atandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
36°C / 21°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:57
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:53
Yatsı
21:31
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿