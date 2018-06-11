Teknokentte Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Eğitimi

Teknokent bünyesinde organize edilen toplantıda Şanlıurfa ili için “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” konusunda bir eğitim gerçekleştirildi.Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan’ın sunum yaptığı eğitim toplantısında; “Eko-Çiftlikler, hobi bahçeleri, tohum gen bankaları, tıbbı bitkilerin sergilenmesi, tarım müzesinin oluşturulması, coğrafi işaretlemelerin yapılması ve girişimcilik alt projelerinin hazırlanması” konularında dinleyiciler bilgilendirildi.Konu ile ilgili paydaşları Teknokent bünyesinde bir araya getirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün “Bölgemizdeki gen kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, biyolojik zenginlikler konusunda farkındalık oluşturulması, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği önemli hususlardır” dedi.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Akan ise “Ülkemiz doğal zenginlikler bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye tıbbi ve aromatik bitki cennetidir. Tıbbi bitki ticareti günümüzde 60 milyar dolar civarındadır. Şanlıurfa bozkırlarında doğal olarak yetişen çok sayıda tıbbı ve aromatik bitkiler vardır, bunların belediye tarafından yetiştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ekonomiye kazandırılması gerekir” dedi.Toplantıya Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün, Genel müdür yardımcısı Şıh Müslüm Açıker, Karacadağ Kalkınma Ajansı Temsilcisi Yunus Çolak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından Mehmet Işık ile çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı.Sunumun sonunda bir sonraki eğitim programının, Şanlıurfa Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında yapılması ve konunun projelendirilmesi kararı alındı.