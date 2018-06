Saadet Partisine Destek Çığ gibi büyüyor

24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere yaklaştıkça seçim haraketliliği de giderekartmaya devam ediyor. Seçim çalışmaları süresince Saadet PartisineVatandaşlar tarafından verilendestek her geçen gün artarken bir destek te Haliliye İlçesi İkiağız Mahallesinden geldi. İkiağız Mahallesi ve mahalle sakinleri Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz ve yine Saadet Partisi Milletvekili Adayı Mehmet Yaşuk’a destek sözü verdiler.Saadet Partisi Şanlıurfa Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından oluşturulan ve çok sayıda aracın katılımıyla gerçekleştirilen Konvoyu akşam saatlerinde karşılayan İkiağız Mahallesi sakinleri coşkulu bir şekilde Saadet Partisine olan desteklerini belirttiler.Bütün vatandaşlara eşit mesafede olacağını ve milletin kendi kendisini yöneteceğini belirten Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, mahallelilere yaptığı konuşmada şunları söyledi; ““Tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede duracağız. Mahallelere, belediyelere, üniversitelere bölgelere hizmet götürürken kesinlikle ayrımcılık yapmayacağız.Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı hizmetten mahrum bırakmayacak ve hiç kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmayacağız. Sözün kısası kutuplaşmaya kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Bugün ne yazık ki en önemli problemimiz kutuplaşmadır.Farklı düşüncedeki insanlar, çocuklarının birbiriyle oyun oynamasını bile istemiyorlar. Biz kesinlikle bunu ortadan kaldıracağız. Saadet iktidarında her türlü kutuplaşmayı ortadan kaldıracağımız gibi, kucaklaşmayacağımız kimse kalmayacak.Devlet küfürle ayakta durur ama zulümle ayakta duramaz. Devletin bekası da, milletin bekası da adalet ile tesis edilebilir ancak. İdare ve iradede temel ölçümüz her zaman hukukun üstünlüğü olacaktır.Tüm iş ve icraatlarımız hukuk norm ve ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Hukuk istisna gözetilmeksizin devletin bütün organları üzerinde egemen kılınacaktır” şeklinde konuştu.