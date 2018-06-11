Milli, Belediye Başkan Yardımcılığına Atandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Koordinatörü Aladdin Milli, Viranşehir Belediye Başkan yardımcılığına atandı.

Viranşehir Kaymakamı İlçe Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Belediye Başkan yardımcıları Mahmut Şık, Arslan Çiftçi, İbrahim Çoban ve birim müdürleri ile Belediye’de yaptığı toplantıda ŞUSKİ Viranşehir Koordinatörü Aladdin Milli’nin Belediye Başkan yardımcılığına görevlendirildiğini açıkladı.

Mevcut 4 Belediye Başkan yardımcısının yanı sıra Belediye Başkan yardımcılığı için 2 boş kadronun olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili Çimşit, memur kadrosunu Aladdin Milli ile doldurduklarını söyledi.

Yapılan görevlendirme ile Belediyedeki işleri daha da hızlandırmak istediklerini söyleyen Çimşit, boş kalan son belediye başkan yardımcılığı kadrosunu da önümüzdeki süreçte değerlendireceklerini kaydederek, Aladdin Milli’ye yeni görevinde başarılar diledi.