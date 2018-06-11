Bu Anket Çok Konuşulacak!

ARAŞTIRMA 22 İL 134 İLÇEYİ KAPSIYOR

ERDOĞAN, İLK TURDA İPİ GÖĞÜSLÜYOR

İŞTE SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI



AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 43,5

MAK Danışmanlık, 24 Haziran erken seçimi sonuçları için yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Son seçim anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,5 oy oranıyla seçimi kazanıyor. Ankete göre CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 24.4, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 12,5 oy alıyor. İşte son seçim anketi sonuçları...Şirket tarafından paylaşılan sonuçlar 22 il,134 ilçe de 5400 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda elde edildi.Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik katılımcılara yöneltilen "24 Haziran 2018 seçimlerinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı olarak kime oy vereceksiniz?" sorusuna verilen yanıtların dağılımı şöyle:Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,5Muharrem İnce: Yüzde 24,4Meral Akşener: Yüzde 12,5Selahattin Demirtaş: Yüzde 8,8Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2Doğu Perinçek: Yüzde 0,6Araştırma kapsamında "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle;AK Parti: 43,5CHP: 24,2MHP: 9,3İYİ Parti: 10,3HDP 9,2Diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adayların ise 1 de kaldığını göstermektedir.