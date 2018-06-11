Vali Erin,Sorunları Tek Tek Not Aldı!



GECE MEVLİD PROGRAMINA KATILDI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan’da mahalle muhtarları ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek, ilçenin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.Hilvan Belediyesi tarafından organize edilen ve belediye başkanı Aslan Ali Bayık evsahipliğinde gerçekleşen iftar programına; Vali Erin, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Himmet Durgut, İl Müftüsü İhsan Açık, İl Milli Eğitim Müdürü ŞerafettinTuran ile ilçedeki kamu kurum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız’ın ilçede gerçekleştirilen kamu yatırımları ve verilen hizmetlerle ilgili brifinginden sonra muhtarlar ve STK temsilcilerine hitap eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan’a yapılan kamu yatırımlarına değindi. Kamu hizmetlerinin, şehrin en ücra köşesinden, kırsaldaki en küçük mezraya kadar ulaştırılması için büyük bir çaba sarfettiklerini belirten Vali Erin, Hilvan’ın da bu anlamda çok güzel hizmetlere kavuştuğunu hatırlattı.Konuşmasının ardından muhtarların talep ve şikayetlerini dinleyen Vali Erin, sorunlarla ilgili notlar alırken, sağlık, eğitim, güvenlik, belediyecilik gibi konuları da doğrudan muhataplarına aktardı.Hilvan’daki programının ardından gece saatlerinde Şanlıurfa’ya dönen Vali Erin, Dergah Camiinde Bediüzzaman Said Nursi’nin 58’inci ölüm yıldönümü münasebetiyle okutulan mevlide katıldı.Vali Erin, Türkiye’nin hemen her şehrinden binlerce kişinin katıldığı mevlid sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal edip, kadir gecelerini tebrik etti.