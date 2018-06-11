Urfaspor'da,Kongre Ertelendi...

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, dün yapılması planlanan ancak salt çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ertelenen olağan kongre ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Yetim, Şanlıurfaspor kongresi için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti;

“Ama üzücü bir tablo ile karşılaştık, salt çoğunluk sağlanamadığından dolayı kongremiz ertelendi. Keşke bugün çoğunluğu sağlayarak kongreyi bitirseydik, çünkü hem transferler hem de kamuoyu açısından daha iyi olurdu. Çoğunluk sağlanamadığı için 17 Haziran yani bayramın 3’üncü gününe ertelendi. Kongremize gelen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Bir dahaki kongrede inşallah aday sayısı da fazla olur, Pazar günü yapılacak kongreye tüm delegelerimizi bekliyoruz. Ayrıca bu kongrede başka aday olmak isteyen arkadaşlarımızı da görmek istiyoruz. Şanlıurfaspor için iyi bir yarış olur.”