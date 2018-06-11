Yanmaz’a Suruç’tan Sevgi Seli

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Saadet Partisi Şanlıurfa Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.Bu kapsamda Suruç ilçesini ziyaret eden Yanmaz’a Suruçlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Esnaf ve Suruç halkının sorunlarını dinleyen Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Adayı Mustafa Niyazi Yanmazmevcut hükümetin, vatandaşların yaşam kalitesini düşürdüğünü ve yanı sıra halkın büyük sıkıntılar çektiğine dikkat çekti.Eğitimden Sağlığa, ulaşımdan iş gücüne kadar vatandaşların büyük oranda hükümetin adeta kurbanı haline geldiğini belirten Yanmaz, bu düzenin 24 Haziranda Saadet Partisi iktidarı ve adil düzen ile son bulacağını ve vatandaşların hak ettiği hizmete Saadet Partisi ile kavuşacaklarını söyledi.Yanmaz, Eğitim Sorunlarından ekonomik sıkıntılara kadar birçok alanda Saadet Partisinin çözümler hazırladığını belirterek; “15 - 24 yaş arası genç işsiz oranı toplam işsizlik oranının yüzde 21'i seviyesindedir. Yani bugün 700 bin gencimiz işsizdir ve bu rakam artmaktadır.Saadet iktidarı gençlerimizin sorunlarına ciddiyetle eğilecek, gençlerimiz için yatırım, istihdam ve üretim hamleleri gerçekleştirilecek. Hem gençlerimiz iş bulacak, hem ülkemiz reel manada kalkınacaktır.Ülkemizde yaşanan bir sorun da Kürt sorunudur. Biz bu sorunu hak ve adalet ekseninde çözmekte kararlıyız. Biz inanıyoruz ve savunuyoruz ki, bütün insanlar haysiyet ve haklar bakımından hür ve eşit doğarlar.Yine biz inanıyoruz ve savunuyoruz ki, bütün insanlar akıl ve vicdan sahibidirler. İnsanı insan kılan bu özelliklerden ötürü birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle mutlaka hareket edilmelidir. Bu topraklar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış aynı çatı altında farklı inanışların etnik ve mezhepsel yapıların bir arada yaşama erdemini insanlığa kazandırmıştır.Hem inanç ve kültür itibariyle ülkemizde etnik gruplar arasında güçlü bir uyum vardır aslında. Kürtler ve Türkler aynı dinin mensubu, ortak bir tarihin çocukları, aynı kültürün renkleri ve aynı vatanın evlatlarıdır. Türkler ve Kürtler, bir vücudun azaları gibidir. Aslında Türk'ün Kürt diye, Kürdün de Türk diye bir meselesi, problemi yoktur.Meselemiz milletimizde değil, mesele bu milleti bölmeye, ayrıştırmaya çalışan yaklaşım ve politikalardadır. Kürt meselesinin çözülmemiş olması, hak, adalet, ekonomi, eğitim, güvenlik gibi birçok alanda ortaya konan yanlış anlayış ve yapılan ihmallerin ortak sonucudur.Dolayısıyla yaşanan eksiklikleri bir bütün halinde ele almadan Kürt meselesinde çözüme ulaşmak mümkün olmayacaktır. Yapacağımız bir reformla çözeceğimize kalpten inanıyoruz.Ekonomik durumumuza temas etmek istiyorum. Bugün tatbik edilen ekonomik politikasının adı rant politikasıdır. Rant ekonomisiyle ülke yönetiliyor. Vergi, zam, faiz, düşük ücret ve düşük taban fiyatları vasıtasıyla halkın sahip olduğu bütün imkânlar elinden alınmaktadır. Milli kuruluşlar yabancı ve yerli tekellere haraç mezat satılmış ve hala da satılmaya devam etmektedir.İşte bu ve benzeri sorunların çözümü için Saadet Partisi iktidarı ile 25 Haziran sabahında ülkemize rahat bir nefes aldıracağız. Kazanan Millet olacak. Millet kendi kendini yönetecek” şeklinde konuştu.