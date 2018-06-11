Yılmaz, Kendisine Sorulan Soruyu Hekim Kimliği İle Cevapladı

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ömer Çaplar Yılmaz Güneydoğu Tv’de canlı yayına katıldı. Yılmaz’a sorulan “Sizi sahada çok aktif görüyoruz yoruluyor musunuz?” sorusu üzerine hekimliğinden örnek vererek cevap verdi.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ömer Çaplar Yılmaz Güneydoğu Tv’de canlı yayına katıldı. Katıldığı canlı yayında birçok soruya cevap veren ve özellikle cumhur ittifakından söz eden Yılmaz’a sorulan “Sizi sahada çok aktif görüyoruz yoruluyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi;“Memleket için mücadele ettiğimi biliyorsam keyif veriyor. Biliyorsunuz ki be Kardiyoloji hekimiyim. Gece gündüz 24 saat hastalara müdahale etmeniz gerekir. Gece uyanıp, bir hastaya müdahale edip onu kurtardığımız an yorgunluğumuz hiçbir zaman gözümüze gelmez. Aynı şu anda memleketim için yaptığım mücadele bende aynı hissiyatı oluşturuyor”