Sayık, Keçikıran’da İftar Yemeğine Katıldı

Bu haber 11 Haziran 2018 01:50:11 Tarihinde eklenmiştir.

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Sayık, Keçikıran’da iftara davet edildi.Keçikıran’da Abdulhakim Güneş’in iftar yemeğine katılan Sayık, Güneş’e teşekkürlerini ileterek şunları söyledi;“Keçikıran köyünde Abdulhakim Güneş’in iftar yemeğine katıldık. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın bu aziz mübarek günde”