Bakış, Viranşehir’de Bozkurt İşaretiyle Karşılandı

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış “Viranşehir Ayaklı mahallesinde bozkurt işaretleriyle karşılandık.” dedi.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, ziyaret ettiği yerlere henüz ayak basmadan Bozkurt işaretleriyle karşılaşıyor. Henüz kendisi istemeden büyük destek gören Bakış, seçim zamanı destek verenlerle meclise gireceğine inancı daha da büyüyor.