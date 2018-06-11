Çiftçi'ye Kötü haber, Sulama Birliklerine Kayyum Atandı

Her Tarla Başına Su Sayacı Takılacak

Çiftçiler Zarar Görecek

Ülkemiz genelinde 25 yıl önce kurulan Sulama Birlikleri´nde seçimle göreve gelen 378 Başkan ile birlikte 14 bin 387 Meclis Üyesinin yerine bir gecede kayyum atanarak 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle görevlerine son verildi.“Sulama sezonuna girdiğimiz şu günlerde atanan kayyula Olan çiftçiye olacaktır. şu anda yaşanan kuraklığı konuşmak, kuraklığa çözüm yolları bulmak, suyu nasıl etkin kullanırız diye tartışmamız gerekirken Sulama Birlikleri Başkanları´nın yerine kayyum atandı.Sulama Birliklerine kayyum atanması ile 5 yıla kadar Harran ovası çiftçisine her tarla başında su sayacı takılacak. Böylece her çiftçi kendi kullandığı suyun parasını ödeyecek. Çiftçi bu işten zararla çıkacağı gibi ekstradan da para ödemek zorunda kalacak.Sulama Birliklerine Kayyum atanması ile ilerleyen günlerde çiftçi bunun zararını görecektir. Gıdayı ilgilendirdiği için bunun sıkıntısı sadece çiftçiye de değil herkese yansıyacaktır. Kayyum atamasının temel amacı ilk etapta DSİ´nin elini güçlendirerek, Sulama Birlikleri´nin seçilmiş organlarını fesih ederek içini boşaltıp, özelleştirmenin önünü açmaktır. Konuyla ilgili eleştiride bulunan vatandaş,“Sulama Birlikleri´ni kapatmıyoruz diyorlar. Başkan, Yönetim, Denetim ve Meclis Üyelerini alırsan bunun adı birlik olmaz ki zaten. Kaldı ki personeli bile kamu personeli yapmadılar. Gelecekte özelleştirme olacağı için gelecek olan özel sektör bunları kabul etmeyeceği için bunları da kamuya ilave etmediler. Aynen şeker pancarı, tütün ve tuz işletmeleri gibi özelleştirilen yerlerde olduğu gibi çalışanlar burada ya asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılacak, ya da iş akitleri kesilecektir. Bu gerçekten çok açıktır” şeklinde gelecekte yaşanacak süreci özetledi.