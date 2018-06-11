Çiftçi, Seçim Bürosu Açtı. Açılış Mitinge Dönüştü

Gerçek bir dava adamı olan Nihat Çiftçi, Türkiye’nin geleceği için bir vekil adayı gibi ilçe ilçe kapı kapı dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, seçim vaktine kadar çalışmalarına ara vermeden devam edecek.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|B
|Av
|Puan
|1
|Beşiktaş
|34
|23
|3
|8
|+43
|77
|2
|Medipol Başakşehir
|34
|21
|3
|10
|+35
|73
|3
|Fenerbahçe
|34
|18
|6
|10
|+28
|64
|4
|Galatasaray
|34
|20
|10
|4
|+25
|64
|5
|Antalyaspor
|34
|17
|10
|7
|+7
|58
|6
|Trabzonspor
|34
|14
|11
|9
|+5
|51
|7
|Akhisar Belediyespor
|34
|14
|14
|6
|+4
|48
|8
|Gençlerbirliği
|34
|12
|12
|10
|-1
|46
|9
|Atiker Konyaspor
|34
|11
|13
|10
|-5
|43
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|15
|7
|-4
|43
|11
|Karabükspor
|34
|12
|15
|7
|-10
|43
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|34
|12
|18
|4
|-11
|40
|13
|Osmanlıspor FK
|34
|9
|14
|11
|-8
|38
|14
|Bursaspor
|34
|11
|18
|5
|-24
|38
|15
|Kayserispor
|34
|10
|16
|8
|-11
|38
|16
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|18
|6
|-9
|36
|17
|Gaziantepspor
|34
|7
|22
|5
|-35
|26
|18
|Adanaspor
|34
|6
|21
|7
|-29
|25
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