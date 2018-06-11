Çiftçi, Seçim Bürosu Açtı. Açılış Mitinge Dönüştü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi seçim bürosu açtı. Açılışa katılan vatandaşlar seçim bürosunun önünü doldurup taşırdı. İlginin oldukça yoğun olduğu seçim bürüso açılışına birçok önemli isim de katıldı.Gerçek bir dava adamı olan Nihat Çiftçi, Türkiye’nin geleceği için bir vekil adayı gibi ilçe ilçe kapı kapı dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, seçim vaktine kadar çalışmalarına ara vermeden devam edecek.