Gülpınar Gençlerle Bir Araya Geldi

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Kasım Gülpınar Haliliye Gençlik Kolları ile bir araya geldi. Gülpınar konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;“İftar sonrası gençlerimizle bir araya gelip sohbet ettik. Bu gençlikle geleceğimiz emin ellerde.”