Aydınlık, CHP'li Kadınların Çalışmalarını Tebrik Etti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Aziz Yıldırım, CHP’li kadınların seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında yayınladı. Aydınlık konu ile alakalı şunları ifade etti;Bugün de kadınlarımız meydanlarda, bugün de genç yol arkadaşlarımız azimle memleket davasının peşinde, bugün de gelecek güzel günleri halkla beraber örmenin derdindeyiz. Birlikte Başaracağız.