Siverek Belediyesi Reis’in Talimatına Karşı Geldi

Siverek’te Bisiklet Yolu Talep Ediliyor

Siverek Belediyesi Reddetti

Siverek Belediyesi Reisin Talimatından Bir Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatından sonra Türkiye’de bisiklet kullanımının yaygınlaşması için Sağlık Bakanlığı çalışmalara başlamış ve vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok il ve ilçede bisiklet yolları yapmıştı. Bisiklet yolunu talep eden ilçelerden bir tanesi de Siverek oldu.Son zamanlarda benzin fiyatlarının artması ve sağlıklı yaşama adım atmak isteyen birçok insan ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmaya yöneldi. Siverek’te de sayıları oldukça artan bisiklet sürücüleri şehirde bisiklet yolu talep etmek için Siverek Belediyesi’ne başvurdu. Sonuçtan memnun kalmayan bisklet sürücüleri, Belediye’nin neden red cevabı verdiğini bilmediklerini ifade etti.Keyf için kullanılan bisiklet haricinde bunu spor amaçlı yapan inşaların da fazla olduğu Siverek’te, sürücüler kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yolda, kurallarına göre sürüş yapmak ve antrenmanlara hazırlanmak için Siverek Belediyesi’ne başvursa da olumlu bir sonuç alamadılar. Siverek Belediyesi’nin red cevabı verdiği bisiklet yolu için oldukça şaşırdıklarını ifade eden bir vatandaş,“Siverek Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bize Bbisiklet yeri verilmedi. Başka ilçe belediyeler bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için her şekilde yardımcı olur ama Bizim belediye maalesef olmuyor.” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan’ın bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için Sağlık Bakanlığı’na talimat verdiğini ifade eden vatandaş, “Siverek’te taraftarlar derneğine bile yer veriliyor ama Bisiklete Yok. Reis Bisikleti yaygınlaştırmak için sağlık bakanlığına belediyelere talimat verdi sanırım bizim belediye bir haber... Babayiğit olarak şuanda Cumali Karavar var bizimle oturup konuyu konuştu gerekli yerlere başvuru yapacağını söyledi.” Diyerek kendilerine destek verecek insanlara ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.