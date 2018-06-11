Siverek Belediyesi Reis’in Talimatına Karşı Geldi

Siverek’te Bisiklet Yolu Talep EdiliyorSon zamanlarda benzin fiyatlarının artması ve sağlıklı yaşama adım atmak isteyen birçok insan ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmaya yöneldi. Siverek’te de sayıları oldukça artan bisiklet sürücüleri şehirde bisiklet yolu talep etmek için Siverek Belediyesi’ne başvurdu. Sonuçtan memnun kalmayan bisklet sürücüleri, Belediye’nin neden red cevabı verdiğini bilmediklerini ifade etti.
Siverek Belediyesi ReddettiKeyf için kullanılan bisiklet haricinde bunu spor amaçlı yapan inşaların da fazla olduğu Siverek’te, sürücüler kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yolda, kurallarına göre sürüş yapmak ve antrenmanlara hazırlanmak için Siverek Belediyesi’ne başvursa da olumlu bir sonuç alamadılar. Siverek Belediyesi’nin red cevabı verdiği bisiklet yolu için oldukça şaşırdıklarını ifade eden bir vatandaş,
“Siverek Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bize Bbisiklet yeri verilmedi. Başka ilçe belediyeler bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için her şekilde yardımcı olur ama Bizim belediye maalesef olmuyor.” dedi.
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