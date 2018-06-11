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Bu haber 11 Haziran 2018 11:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Siverek Belediyesi Reis’in Talimatına Karşı Geldi

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde sayısı yüzlere ulaşan bisiklet kullanıcıları bu sayının arttığını ve bisiklet yoluna ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, Siverek Belediyesi’nden bisiklet yolu talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bisiklet kullanımını arttırmak için, talepte bulunan il ve ilçeler için Sağlık bakanlığına talimat verdi. Siverek Belediyesi, Erdoğan’ın talimatını yok sayarak bisiklet sürücülerinin talebini reddederek Siverek’e bisiklet yolu yapmayacaklarını ifade etti.

Siverek Belediyesi Reis’in Talimatına Karşı Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatından sonra Türkiye’de bisiklet kullanımının yaygınlaşması için Sağlık Bakanlığı çalışmalara başlamış ve vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok il ve ilçede bisiklet yolları yapmıştı. Bisiklet yolunu talep eden ilçelerden bir tanesi de Siverek oldu.

 

Siverek’te Bisiklet Yolu Talep Ediliyor

Son zamanlarda benzin fiyatlarının artması ve sağlıklı yaşama adım atmak isteyen birçok insan ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmaya yöneldi. Siverek’te de sayıları oldukça artan bisiklet sürücüleri şehirde bisiklet yolu talep etmek için Siverek Belediyesi’ne başvurdu. Sonuçtan memnun kalmayan bisklet sürücüleri, Belediye’nin neden red cevabı verdiğini bilmediklerini ifade etti.
 

Siverek Belediyesi Reddetti

Keyf için kullanılan bisiklet haricinde bunu spor amaçlı yapan inşaların da fazla olduğu Siverek’te, sürücüler kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yolda, kurallarına göre sürüş yapmak ve antrenmanlara hazırlanmak için Siverek Belediyesi’ne başvursa da olumlu bir sonuç alamadılar. Siverek Belediyesi’nin red cevabı verdiği bisiklet yolu için oldukça şaşırdıklarını ifade eden bir vatandaş,
“Siverek Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bize Bbisiklet yeri verilmedi. Başka ilçe belediyeler bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için her şekilde yardımcı olur ama Bizim belediye maalesef olmuyor.” dedi.
 

Siverek Belediyesi Reisin Talimatından Bir Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan’ın bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için Sağlık Bakanlığı’na talimat verdiğini ifade eden vatandaş, “Siverek’te taraftarlar derneğine bile yer veriliyor ama Bisiklete Yok. Reis Bisikleti yaygınlaştırmak için sağlık bakanlığına belediyelere talimat verdi sanırım bizim belediye bir haber... Babayiğit olarak şuanda Cumali Karavar var bizimle oturup konuyu konuştu gerekli yerlere başvuru yapacağını söyledi.” Diyerek kendilerine destek verecek insanlara ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.
 
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Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde sayısı yüzlere ulaşan bisiklet kullanıcıları bu sayının arttığını ve bisiklet yoluna ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, Siverek Belediyesi’nden bisiklet yolu talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bisiklet kullanımını arttırmak için, talepte bulunan il ve ilçeler için Sağlık bakanlığına talimat verdi. Siverek Belediyesi, Erdoğan’ın talimatını yok sayarak bisiklet sürücülerinin talebini reddederek Siverek’e bisiklet yolu yapmayacaklarını ifade etti.
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