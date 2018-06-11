Avusturya'dan 7 Camiye Kapatma Kararı: İmamlar Sınır Dışı Edilecek

Bunun Avusturya’da Yeri YokAvusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Burada olan şeyin Avusturya'da yeri yok. Bu hükümet buna sıfır tolerans gösterecek" diye konuşmuştu.
Başbakanın açıklamalarının ardından başlayan soruşturmayla birlikte 7 cami için kapatma kararı alındığı duyuruldu.
İmamlar Sınır Dışı EdilecekKurz'un "siyasi İslam'la mücadele" açıklamaları üzerine kimi "yabancılar tarafından finanse edilen imamların" da sınır dışı edileceği açıklandı.
Avusturya'da tartışma yaratan fotoğraf:
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