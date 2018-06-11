Avusturya'dan 7 Camiye Kapatma Kararı: İmamlar Sınır Dışı Edilecek

Bunun Avusturya’da Yeri Yok

İmamlar Sınır Dışı Edilecek

Avusturya'da bir camide çocuklara üniforma giydirilmesi ve "savaş propagandası" yapılması ülkede tartışmaya yol açmıştı.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Burada olan şeyin Avusturya'da yeri yok. Bu hükümet buna sıfır tolerans gösterecek" diye konuşmuştu.Başbakanın açıklamalarının ardından başlayan soruşturmayla birlikte 7 cami için kapatma kararı alındığı duyuruldu.Kurz'un "siyasi İslam'la mücadele" açıklamaları üzerine kimi "yabancılar tarafından finanse edilen imamların" da sınır dışı edileceği açıklandı.Avusturya'da tartışma yaratan fotoğraf: