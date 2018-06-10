Çokan’ın Eyyübiye Seçim Bürosu Açıldı, Açılış Mitinge Dönüştü

MHP Şanlıurfa Milletvekili Vehbi Çokan’ın Eyyübiye seçim bürosu açıldı. Açılışa çok sayıda vatandaş katıldı. Miting havası yaşanan açılışta konuşma yapan Çokan, katılımlarından dolayı vatandaşa teşekkür etmeyi ihmal etmedi.MHP Şanlıurfa Milletvekili Vehbi Çokan, Eyyübiye’de seçim bürosu açtı. Açılışa katılan çok sayıda vatandaş, Çokan’ın konuşmasını merakla dinledi. Vatandaşların yanı sıra Çokan’ı MHP Şanlıurfa Milletvekili adayları da yalnız bırakmadı.