MHP Kadın Kolları Başkanı Demirkol, 24 Haziran’a Kadar Nöbetteyiz Dedi…

MHP Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Bilge İzgördü Demirkol, vekil adayları ile beraber canla başla çalışıp, seçmenlerden kendilerine neden oy vermeleri gerektiğini anlatıyor.MHP Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Bilge İzgördü Demirkol, 24 Haziran seçimleri için en az bir vekil adayı kadar çalışıyor. Davalarında ayrım olmadan herkesin canla başla çalıştığını ifade eden Kolları Başkan Bilge İzgördü Demirkol, vatandaş ziyareti, esnaf ziyareti demeden her yere koşuyor. Son olarak Pazar esnafi ile buluşan Demirkol ziyaret sonrası şunları ifade etti;“MHP Şanlıurfa İl Kadın Kolları olarak bugün pazara indik esnafımızı dinledik. Cumhur İttifakını Anlattık. “TBMM’de Güçlü MHP İstiyoruz” dedik. Liderimizin Açıkladığı seçim beyannamemizi anlattık.. Girilmedik gönül çalınmadık kapı kalmayana kadar 24 Hazirana kadar nöbetteyiz, sahadayız!”